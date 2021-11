Terratrèmol a Telecinco amb el salt de Sonsoles Ónega a les tardes

Sónsoles Onega se'n va al prime time de les tardes/ @EP





Nova estratègia a Telecinco en la seva enèsima bandada a les tardes i recull en la seva aposta inicial.





Després d'apostar per avançar les gales i les últimes hores de 'Secret Story' a les 20.00 hores i vendre un avançament del seu prime time; ara ha decidit fer un gir en la seva programació de la tarda i apostar per una versió vespertina de 'Ja és migdia' per abans de l'informatiu que condueix Pedro Piqueras a partir de les 21.00 hores.





Telecinco ja treballa a 'Ja son las ocho', aquest nou espai comptarà també amb Sonsoles Ónega com a presentadora, produït en col·laboració amb Unicorn Content, s'emetrà de dilluns a divendres des de les 20:00 hores fins a l'inici d'Informatius Telecinco 21:00 hores i abordarà tant assumptes d'actualitat com continguts de la secció 'Fresh'.





Amb això, Telecinco torna a donar pals de cec en la lluita contra 'Pasapalabra' a Antena 3 intentant competir contra ell amb nombrosos formats. Des de concursos com ' El preu just ' i ' Alta tensió ' com a sèries turques com ' Amor a segona vista ' així com ' Sálvame Tomate ' o l'avançament de les gales de ' Secret Story '.