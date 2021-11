Científics descobreixen per què els humans som cada cop més alts

Metro @unsplash





Durant segles, els humans han anat creixent. Ara els científics creuen que tenen la resposta de per què, i el fenomen s'explica mitjançant un sensor al cervell. La descoberta realitzada per científics del Regne Unit podria ajudar al desenvolupament de nous medicaments per ajudar a endarrerir el creixement en humans i augmentar la massa muscular.





Al llarg de la història, a mesura que ha millorat la salut nutricional, també ha millorat el potencial de creixement de les persones.





A Espanya, l'alçada mitjana també s'ha incrementat significativament. La masculina ha augmentat en 14 centímetres, de manera que la mitjana arriba al 1,76. En el cas de les dones, l'estatura mitjana és de 1,63, pujant en 12 centímetres des del 1896.





Se sap des de fa molt de temps que una millor nutrició significa que les persones creixen més ràpid. En parts del món amb un desenvolupament menys pròsper, les persones han crescut només en petites quantitats. També se sabia que els senyals dels aliments arriben a una part del cervell anomenada hipotàlem. Aquesta part pot instigar el creixement, ara se n'ha trobat el receptor cerebral responsable.





L'estudi, publicat a Nature, va identificar el receptor MC3R que vincula l'alimentació, el desenvolupament sexual i el creixement. La investigació va ser realitzada per la Universitat de Cambridge, la Universitat Queen Mary de Londres, la Universitat de Bristol, la Universitat de Michigan i la Universitat de Vanderbilt.





El professor Sir Stephen O'Rahilly, autor de l'estudi de Cambridge, diu: “Li diu al cos que som genials aquí, que tenim molt menjar, així que creixi ràpid, tingui la pubertat aviat i tingui molts nadons.





"No és només màgia, tenim el diagrama de cablatge complet de com passa". També van trobar que quan aquest receptor no funciona de manera òptima, les persones poden ser més baixes i començar la pubertat més tard.





Usant la composició genètica de 500.000 voluntaris, es va confirmar que els nens amb mutacions genètiques que afecten el receptor cerebral eren tots més baixos i més lleugers que altres. Revela que el receptor afecta els humans des del principi del creixement.





L'equip de recerca va trobar una persona amb mutacions rares a les dues còpies del gen MC3R; aquest individu era molt baix i va començar la pubertat després de fer els 20 anys. Els científics també van observar els ratolins per veure si passa el mateix problema amb els animals.





En trobar el mateix camí, es va confirmar que aquest descobriment és cert no només per als humans. Es creu que aquesta investigació podria ajudar els nens amb retard en el creixement i pubertat retardada, juntament amb aquells que tenen malalties cròniques que condueixen a un múscul debilitat.





El professor O'Rahilly va dir: "Les investigacions futures haurien d'investigar si els medicaments que activen selectivament el MC3R podrien ajudar a redirigir les calories cap als músculs i altres teixits magres, amb la perspectiva de millorar la funcionalitat física d'aquests pacients"

