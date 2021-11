Detingut un home que es va atrinxerar a casa de la seva exdona i fill amenaçant de matar-los

Policia Municipal de Madrid @ep





La Policia Municipal de Madrid ha detingut aquest dijous gràcies a l'ús d'un dispositiu electrònic de control ( tàser ) a un individu que es va atrinxerar en un habitatge amb un afilaganivets de grans dimensions amb què amenaçava de matar la seva exparella, el seu fill i després suïcidar-se, han informat fonts policials.





Els fets van tenir lloc aquesta matinada en un baix del carrer Ramón Calabuig, al districte de Puente de Vallecas, quan l'agressor, de nacionalitat nicaragüenc, es va presentar al domicili de la seva exparella amb clars símptomes d'embriaguesa i fent crits, davant d'això que la dona li va demanar que baixés la veu, ja que el bebè estava dormint.





Davant d'això, el ja detingut la va agredir amb un cinturó, picant-la al costat i amb un ganivet de cuina va amenaçar de matar-la a ella i al nadó. Després d'intermediar un amic de la dona, que hi conviu a casa seva, van aconseguir fugir i tancar-se en una de les habitacions. Des d'allà, l'agredida va trucar a una amiga, que al seu torn va avisar la Policia Municipal, i es van presentar immediatament diverses patrulles amb dos agents equipats amb pistoles tàser.





Tot i això, l'agressor va fer cas omís a les indicacions policials i es va atrinxerar a la casa, tancant la porta blindada d'entrada. Tot i ser un baix, tampoc per les finestres els agents hi accedeixen, ja que hi ha instal·lades diverses reixes. Després d'intentar parlar amb ell durant almenys una hora, van aconseguir que obrís alguna d'aquestes finestres, moment en què el delinqüent va amenaçar de clavar-se el ganivet i suïcidar-se o de matar els agents que s'atrevessin a entrar a la casa.





Ja s'havia activat tant Samur com Bombers de l'Ajuntament de Madrid per intentar obrir la porta o les reixes de la finestra, i també hi havia agents de Policia Nacional.





Després de diversos minuts instant l'agressor perquè deposés la seva actitud, es va acostar a la finestra i, després de posar els braços en creu i proferir el que semblen imploracions, es va endur la xaira a la jugular pressionant-hi.





En aquell moment, un dels policies locals, que ja havia estat autoritzat pels seus superiors, va aprofitar per descarregar el dispositiu electrònic de control, que va incapacitar l'agressor, qui va caure a terra. Posteriorment, va ser necessària una altra descàrrega.





És llavors quan l'home que estava tancat a l'habitació al costat de la dona i el nadó va sortir de la mateixa per intentar obrir la porta, cosa que no va aconseguir per l'estat de nervis en què es trobava. Finalment, els Bombers de l'Ajuntament van ser els que van facilitar l'entrada al domicili en trencar una de les reixes de les finestres.