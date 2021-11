FACUA denuncia Netflix per vulnerar la llei en pujar les tarifes a Espanya

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat la plataforma de contingut audiovisual Netflix per fer una pujada unilateral de les seves tarifes sense fonamentar-la en motius vàlids expressament contemplats als seus contractes amb els usuaris. La denúncia ha estat presentada davant la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum i les autoritats de protecció al consumidor de les disset comunitats autònomes.





EuropaPress





Des del mes d'octubre passat Netflix va començar a comunicar als seus clients que realitzaria una modificació unilateral dels preus de dos dels seus plans: Estàndard i Premium. En concret, el primer passa de 11,99 a 12,99 euros, mentre que el segon puja des dels 15,99 als 17,99 euros. Un increment dun i dos euros mensuals, respectivament. La companyia va indicar als clients que aquesta pujada es començaria a aplicar a partir del cicle de facturació següent.





En aquest sentit, FACUA entén que aquesta pujada de preus a les seves tarifes respon a allò previst en una clàusula inclosa en els Termes d'Ús de la companyia que l'associació considera abusiva , en estipular que "podem canviar els nostres plans de subscripció i el seu preu quan ho considerem oportú", sense vincular aquestes modificacions a cap motiu vàlid recollit als seus contractes amb els usuaris. En la seva comunicació, Netflix informava els seus clients que el canvi de preus es devia a "poder oferir-te més i millor entreteniment".





L'associació assenyala que aquesta clàusula dels Termes d'Ús s'ha de reputar com a abusiva ja que la companyia pretén atorgar-se la capacitat de modificar el contracte de manera unilateral, en qualsevol moment i basant-se en circumstàncies completament indeterminades.

Motius vàlids





Així, l'article 85 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix com a abusives “les clàusules que reservin a favor de l'empresari facultats d'interpretació o modificació unilateral del contracte, llevat, en aquest darrer cas, que concorrin motius vàlids especificats al contracte”, circumstància que no existeix en aquest cas.





A més, l'article 82 de la normativa esmentada també assenyala com a abusives aquelles clàusules que "vinculin el contracte a la voluntat de l'empresari" i "limitin els drets del consumidor i usuari".





De la mateixa manera, l'article 1.091 del Codi Civil recull que "les obligacions que neixen dels contractes tenen força de llei entre les parts contractants, i s'han de complir d'acord amb aquests", mentre que l'article 1.256 assenyala que "la validesa i el compliment dels contractes no es poden deixar a l'arbitri d'un dels contractants" i el 1.258 indica que "els contractes es perfeccionen pel mer consentiment, i des d'aleshores obliguen, no només al compliment del que està expressament pactat, sinó també a totes les conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a l'ús i a la llei”.





Per tot això, FACUA ha sol·licitat a la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum que coordini amb les autoritats de protecció al consumidor autonòmiques les actuacions que siguin necessàries per a l'obertura dels expedients sancionadors corresponents contra Netflix per haver incrementat les seves tarifes unilateralment.