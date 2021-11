En llibertat i sense carnet l'investigat per l'atropellament mortal a un noi en patinet a Empuriabrava

Arxiu central dels jutjats de Figueres @ep





La jutgessa que investiga la mort d'un noi que el 10 d'octubre va morir atropellat a Empuriabrava (Girona) mentre conduïa un patinet elèctric ha deixat en llibertat provisional el sospitós de l'atropellament, que també ha retirat el carnet de conduir després de prendre-li declaració com investigat aquest dijous.





En una interlocutòria, la magistrada titular del Jutjat d'Instrucció 7 de Figueres (Girona) detalla que el sospitós està investigat pels presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure d'auxili i conducció sota els efectes de l'alcohol.





La jutgessa ha decidit retirar-li el carnet fins que es tanqui el cas i també li ha fixat compareixences periòdiques al jutjat mentre estigui en llibertat provisional.





L'acusació particular, que exerceix la família de la víctima, va demanar enviar el sospitós a la presó provisional però la jutgessa l'ha descartat perquè no veu risc que s'escapoleixi, ja que té feina, família i vida arrelada al municipi, i a més no veu risc que destrueixi possibles proves.





A més de l'investigat, entre dimecres i dijous també han declarat davant de la jutge que instrueix la causa cinc testimonis dels fets.