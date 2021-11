Investiguen una turista noruega per interposar una denúncia falsa per abús sexual a Gran Canària

Guàrdia Civil @ep





La Guàrdia Civil del Lloc Principal de Puerto Rico-Mogán ( Gran Canària ) va investigar el 12 d'octubre passat una turista noruega de 19 anys com a presumpta autora d'un delicte de simulació de delicte en denunciar ser víctima d'un abús sexual acusant directament el treballador d´un establiment d´oci nocturn.





En un comunicat, la Guàrdia Civil ha explicat que la investigació va començar arran d'una denúncia en què la noia va relatar uns fets constituïts com un delicte d'abús sexual i va identificar la suposada víctima directament un home treballador d'un pub.





D'aquesta manera, els agents van activar els protocols i procediments establerts per a aquest tipus de delictes, comprovant que ja des del primer moment la denunciant donava versions diferents, tant a la seu policial com als serveis mèdics als quals va acudir per una sèrie de lesions a cames produïdes segons la manifestació de la mateixa fruit de l'abús.





Tot i això, els guàrdies civils van realitzar les indagacions oportunes i van esbrinar mitjançant l'obtenció dels enregistraments de les cambres de seguretat que no es va produir aquest abús i que existien imatges prou explícites per indicar que la denunciant estava clarament mentint.





Per tot això, es va procedir a la investigació d'aquesta dona d'origen noruec per la presumpta autoria d'un delicte de simulació de delicte i va quedar a disposició del jutjat de guàrdia de la localitat de Sant Bartomeu de Tirajana.





Allà, la noia va reconèixer els fets que se li imputaven i el denunciat va comunicar la intenció d'iniciar accions contra la investigada.