Un test permet detectar 50 tipus de càncer mitjançant una mostra de sang

Com més aviat es descobreixin la majoria dels càncers, més grans seran les probabilitats que es puguin tractar amb èxit. Maig Clinic va participar en la investigació d'una prova que pot detectar més de 50 càncers , informa CBS Minnesota.





"El meu pare era un home sa. No tenia cap factor de risc conegut de càncer ", va dir la Dra. Julia Feygin. Feygin va perdre el seu pare de 40 anys per càncer de pàncrees quan ella tenia 13 anys. Diagnosticat a l'etapa tres, va viure nou mesos més.





Pulmons amb metàstasi @ep





"Crec fermament que es pot trobar un propòsit en tot el que passa", va dir Feygin.

Ara és part d'un equip en una empresa amb seu a Menlo Park, Califòrnia anomenada GRAIL que està introduint l'anàlisi de sang, anomenat Galler , que asseguren que pot detectar càncers difícils diagnosticar, agressius i, sovint, mortals com el de pàncrees, ovari i esòfag.





" Si els càncers es poden detectar d'hora, podem millorar dràsticament els resultats dels pacients ", va dir Feygin. Feygin explica que la nostra sang conté una signatura d'ADN. L'anàlisi de sang rastreja l'ADN que dóna una cèl·lula cancerosa.





S'extreuen dos tubs de sang i s'envien al laboratori de GRAIL per analitzar-los. "Podem trobar i seqüenciar aquests petits fragments d'ADN derivat de tumors a la sang i, basant-nos en els patrons que veiem, podem revelar si hi ha un senyal de càncer present. Podem predir amb molt alta precisió a quina part del cos se'l senyal del càncer ve ", va dir Feygin. Els resultats són enviats al proveïdor d'atenció mèdica en 10 dies hàbils. GRAIL no ha rebut l'aprovació total de la FDA per a la prova, però l'equip hi està treballant.





"La ciència darrere d'aquesta idea és prometedora, però encara és aviat per a aquest tipus de detecció. Cal més investigació per ajudar a comprendre el paper que podria tenir en la detecció primerenca del càncer", va dir el corresponsal mèdic en cap de CBS News , el Dr. Jon LaPook. .





No obstant això, hi ha algunes objeccions sobre qui es pot fer la prova. "Està destinat a persones amb un risc elevat de càncer. Això pot ser tan simple com l'edat", va dir Feygin.





"L'any 2021, això va molt més enllà de qualsevol altra cosa que hàgim pogut fer. Això és un canvi de joc", va dir el Dr. Greg Plotnikoff, que ofereix la prova a Minneapolis. Ha prescrit la prova per a pacients i familiars amb factors de risc, dient que els càncers detectats primerenc es troben en etapes més tractables.





També s'ha fet la prova a ell mateix, ja que té més de 60 anys. "Si hi havia algun tipus de senyal, volia saber-ho i poder fer alguna cosa", va dir Plotnikoff. La Societat Nord-americana del Càncer diu que el 71% de les morts per càncer provenen de tipus de càncer que no tenen una detecció recomanada.





Feygin diu que esperen canviar els resultats per a famílies com la seva en el futur.

"Realment presenta una oportunitat sense precedents per doblegar la corba de mortalitat per càncer i realment salvar tantes vides", va dir Feygin. GRAIL diu que Galleri "pretén ser un complement i no un reemplaçament dels exàmens de detecció de càncer recomanats per les pautes dels EUA".





Abans de final d'any, Galleri estarà disponible a les ubicacions de Maig Clinic a Rochester, Minnesota; Jacksonville, Florida; i Phoenix. També estarà disponible als llocs del Sistema de Salut de Maig Clinic al sud de Minnesota i Wisconsin.