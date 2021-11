Risto Mejide i Pablo Iglesias desmunten The Objective

Els camins de Risto Mejide i Pablo Iglesias s'entrecreuen de nou/ @TDM





Qualsevol que hagi llegit l'article The Objective, amb dos dits de front, s'adona que no hi ha res de res en un article que carrega contra l'exministre Ábalos sense aportar més que especulacions i disbarats molt mal intencionats. És díficil de creure tant enfilall de "troles" posades juntes, una darrere l'altra, en un clar exemple de Fake News de llibre.





RISTO MEJIDE DESTAPA LA MENTIDA DEL DIRECTOR DE THE OBJECTIVE





Risto Mejide en una imatge de fitxer/ @EP





A "Todo es Verdad", dimecres a la nit es va viure un minut que es va empassar el flamant director The Objective, Álvaro Nieto, visiblement commocionat davant el que Risto Mejide va fer en directe. Ho sé perquè just encenia la tele, mentre el sopar estava a punt de caramel. Vaig veure l'escena en viu i en directe.





Álvaro Nieto va intervenir per donar la cara per la seva publicació, i sense poder amagar-se sota la taula, va haver de fer front a la mentida que va deixar anar hores abans, a la tarda, a 'Todo es mentira'.





En aquest espai de la mateixa cadena, Nieto havia negat per activa i per passiva haver demanat feina a Ábalos quan el van fer fora d''El País'. Tot i això, Risto Mejide ha mostrat a 'Todo es verdad' les proves que desmuntarian per complet aquesta afirmació, mitjançant un WhatssApp que ell no ha negat que fos seu.





UN WHATSAPP QUE EXPLICA UNA PART DE LA VENDETTA CONTRA ÀBALOS





Així Mejide li deia “és cert que va demanar feina al senyor Ábalos i tinc la prova documental. Vostè li va demanar feina el 13 de juny del 2018. Pretenc demostrar que ha mentit aquesta tarda”, deia Risto Mejide abans de mostrar un WhatsApp d'allò més revelador.





Al missatge, es veia com Álvaro Nieto escrivia directament a Ábalos per demanar-li feina i deia així: “Com saps, dilluns em van acomiadar com a redactor en cap d''El País'. Jo acaba d'arribar fa tres mesos i no entenc gaire bé per què m'afecten els canvis que s'estan produint”, deia a l'inici del WhatsApp.





“Si busques gent per al teu equip, compta amb mi, si us plau, o truca'm i, almenys, ens coneixem. Crec que hi puc aportar coses. Suposo que també sabràs que jo he estat treballant per destensar les relacions del diari amb el PSOE durant els darrers mesos”.





Aquest era el missatge d'Álvaro Nieto que Risto Mejide ha mostrat com a prova que el director de 'The Objective' mentia aquest dimecres a 'Todo es mentira' a l'assegurar que mai havia demanat feina a l'exministre Ábalos. I la cara de Nieto era tot un poema .





PABLO IGLESIAS CÀRREGA CONTRA THE OBJECTIU SENSE PIETAT





Pablo Iglesias fent classe/ @EP





Usant la ironia i un estil semblant, molt groller i directe, ha carregat Pablo Iglesias i des del seu púlpit de Ctxt contra el que ell qualifica " periodisme escombraria ".





Així arriba a afirmar que" el trio de The Objective (Quinteros, Nieto i Garat) quan surten de marxa, no paren d'anar al bany. Ningú ha vist mai la farlopa, ni els ha vist mai ficar-se res, així que deixem-ho a “ presumpta farlopa" i "presumptes trets" als banys de les nits golfes del periodisme. Però compte, el marit de Quinteros és colombià, així que lliguen caps. I a més és possible que el comissari Villarejo tingui càmeres en aquests banys on la crema del periodisme es relaxa i s'escampa”.





I afegeix una mica més endavant” Com els dic pot ser que hi hagi vídeos i potser els tingui Villarejo. Ningú n'ha vist però potser n'hi haurà. Per què no n'hi haurà? A més hi ha un precedent: el vídeo de Pedro J. . L'únic vídeo que ha vist tot crist".





Una afirmació que ve a carregar les tintes contra L'Espanyol sobre l'assumpte d'Ábalos, encara que hi ha qui en aquesta casa de Pedro J, com el seu subdirector, Ferrer Molina, arriba a una conclusió sobre The Objective en un article d'opinió sota el títol Ábalos i el suïcid del periodisme" d'aquest dijous que diu així "seran recordats - per aquest article- com l'exemple a evitar a les facultats de periodisme". Vaja que no els han cregut ni el tato, als The Objective. I que si buscaven donar-ne la nota, l'han donat però molt alta .





Mentre Pablo gairebé al final del seu article demana disculpes "disculpin l'escatologia i la ironia, però els nivells de merda que llança l'“exclusiva Ábalos” sobre el periodisme són impresentables. No n'hi havia prou amb la venjança de Little Caracas, ahir fins i tot periodistes suposadament de esquerres comentaven que "alguna cosa de debò hi haurà" quan ningú al PSOE defensa Ábalos "





Per sense tallar-se afirmar que “l'exclusiva sobre Ábalos és simplement escombraries”.





ÀBALOS ES QUERELLARÀ CONTRA AQUESTA " INFORMACIÓ FASTIGOSA"









Entrevista al Congrés del PSOE Jose Luis Ábalos/ @AgustinMillán









Mentre els advocats de l'exministre, Ábalos, preparen la seva demanda al medi, que lluny de rectificar continua traient el que ells consideren "petroli informatiu" i on clarament no hi ha cap pou.





Per això aquest dimecres la indignació de l'exministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos era majúscula. I ràpidament desmentia totes aquestes informacions a través de Twitter: "El que s'ha publicat sobre mi a The Objective és rotundament fals, com es desprèn de la imprecisió del seu contingut. Només respon a un interès per desprestigiar la meva persona i obtenir rèdit per al medi. Exigeixo una rectificació i avui emprendré les accions judicials oportunes” .





Hores després i després de l'enrenou generat, el polític ha donat més explicacions mitjançant un comunicat a Tot és mentida: “ La cosa és fastigosa. Una injúria sense donar un detall. No aporta cap prova i és només rumors de passadís. Ja vaig posar un tuit i la querella s'està redactant. Però seguiran. I els està sortint estupenda l'operació per donar-se a conèixer. No hi contribuiré. Però el temps de la justícia no és el de la infàmia".







A tot arbre caigut com Ábalos li cauen les cent plagues bíbliques perquè la història sempre es repeteix, però hi ha persones que respecten altres persones a tots els seus estats vitals. Caure i aixecar-se és el pa nostre de cada dia per tothom. I Ábalos renaixerà de les cendres perquè cal recordar com va aixecar a pols, juntament amb molts altres, un Pedro Sánchez enfonsat pel mateix aparell del seu partit, el PSOE. Hi ha força a Ábalos, sens dubte, per tornar a reinventar-se.





Seguirem informant...