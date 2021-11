Barrejar alcohol amb begudes energètiques, com Red Bull o Monster, augmenta el risc d'accidents

Investigadors de l' Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Imim) , de l' Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar (INAD), de la Unitat de Ressonància Magnètica del Servei de Radiologia de l'Hospital del Mar, de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) i del CIBER de Fisiopatologia i Nutrició (CIBEROBN) han determinat en un estudi que barrejar alcohol amb begudes energètiques, com ara Red Bull o Monster , pot provocar una predisposició a conduir malgrat tenir les capacitats "disminuïdes".





Red Bull @wikipedia





L'International Journal of Neuropsychopharmacology ha publicat els resultats de l'estudi que ha finançat la Direcció General de Trànsit (DGT) i en què han analitzat el comportament i reaccions de 16 voluntaris "joves i sans" a qui han subministrat diferents begudes en diferents sessions, informa l'Imin en un comunicat aquest dijous.





Els autors de l'estudi asseguren que la combinació de les dues begudes provoca una "falsa sensació de seguretat" en les persones que les consumeixen i, per contra, les capacitats per conduir un vehicle continuen afectades per la ingesta d'alcohol ja que aquestes begudes amb alt contingut de cafeïna no contraresten els efectes perjudicials de l'alcohol.





A tots els voluntaris se'ls va sotmetre a diverses proves subjectives i objectives per analitzar-ne l'estat i el rendiment, així com a analítiques per comprovar les concentracions d'alcohol i de cafeïna a la sang.





El resultat va ser que malgrat afegir les begudes energètiques disminuïa l'efecte sedant de l'alcohol i "millorava lleugerament" el rendiment dels voluntaris, les seves concentracions d'alcohol en sang continuaven indicant que no estaven en condicions de conduir.





De fet, ells mateixos reconeixen estar igual d'embriagats havent ingerit només alcohol o havent-lo ingerit en combinació amb diverses llaunes de beguda energètica i, malgrat això, l'efecte estimulant de les begudes basades en cafeïna els feia estar més predisposats a conduir en cas d'haver de fer-ho.





Això comporta un "risc elevat" de poder patir o provocar un accident de trànsit perquè les capacitats per conduir dels voluntaris estaven, segons els investigadors, clarament afectades per la ingesta alcohòlica.