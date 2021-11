Qui hi ha darrere de The Objective?

José Luis Ábalos @ep





The Objective era un mitjà poc conegut a Espanya, però s'han posat a la primera línia mediàtica en tan sols 24 hores. La suposada 'exclusiva' sobre la caiguda de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, que molts han qualificat de ser poc veraç i especulativa, ha provocat que molts es preguntin: ¿D'on ve aquest mitjà? Qui ho controla? I sobretot, qui és darrere de la informació? Aquest dijous a CatalunyaPress intentarem aclarir alguns dubtes.







La polèmica publicació va néixer el 2013 i als dos mesos va ser comprat per Paula Quinteros , l'actual consellera delegada de l'empresa. Quinteros també dirigeix L'Estímul, un diari veneçolà conegut per ser molt crític amb el règim de Nicolás Maduro . Des que va comprar el diari, va començar a fer contactes amb la dreta espanyola, tenint personalitats com Miguel Ángel Rodríguez , l'actual cap de Gabinet d'Isabel Díaz Ayuso , entre la seva plantilla, segons figura a la seva pàgina web .





Al seu perfil, Quinteros assegura que a Espanya "ha dedicat el seu temps a l'apassionant tasca d'estudiar els hàbits de la generació Z i a consolidar un mitjà de comunicació que conjuga els valors del periodisme amb els valors d'una societat i una generació tolerant, emprenedora i multicultural que està determinada a tenir un gran impacte social", i assegura que "els seus projectes editorials han arribat a tota mena d'audiències, i han causat un atractiu especial entre el públic jove, interessat en les avantguardes i en la transformació d'idees".





Amb aquestes idees revolucionàries, The Objective ha fitxat columnistes com Victor de la Serna , cofundador d'El Mundo, fill i nét de falangistes, i recordat per declaracions com "Franco no va ser Hitler" i per defensar el dictador en moltes ocasions. També té entre les seves files Pilar Cernuda , una periodista que va insinuar que els diputats de Podem feien mala olor. "La progressia no està renyida amb la dutxa", va dir Cernuda al programa de Susana Griso, Espejo Público.





El 21 de setembre d'aquest any The Objective va fitxar Álvaro Nieto per dirigir-ne la publicació. El periodista va ser director de VozPópuli fins a l'abril del 2021 i, "sota la seva direcció, el diari va multiplicar la seva audiència en només dos anys i va revelar importants exclusives, com el 'Delcygate', l'escàndol Plus Ultra, el 'cas Neurona' o els contractes fraudulents de material sanitari durant l'estat d'alarma", va explicar Quinteros en un article on donava a conèixer la nova incorporació. Abans del seu pas per Voz Pópuli , Nieto va ser redactor en cap d'El País sota la direcció d'Antonio Caño.





Nieto ha estat obertament crític amb el Govern de Pedro Sánchez des que va arribar al poder, arribant a dir que el president "té una mica dur" per pactar amb EH Bildu, o que "no té escrúpols" pel nomenament de Dolores Delgado , entre altres improperis.





Aquest dimecres Nieto va intervenir a 'Todo es Mentira', el programa de Quatre de Risto Mejide , on va admetre no haver vist les imatges que impliquen Ábalos en els ambients "foscs" que dibuixen en la seva exclusiva. "El vídeo és una prova que s'ha manejat a Moncloa i nosaltres no hem vist cap contingut", va afirmar sense pudor, donant per morta la suposada prova que donava suport a la informació.





I finalment falta la tercera pota de l'entramat de The Objective, Katy Garatt , la periodista que signa l'article. Natural de Ferrol, és l'encarregada de contractar "tot el que passa a Moncloa i a Ferraz", segons afirmen a la pàgina web del mitjà. Fa poc més d'un mes que està vinculada a The Objective , i anteriorment ha treballat a Servimedia, la cadena COPE i Llibertat Digital/esRadio -amb Federico Jiménez Losantos , on ha estat gairebé 14 anys- i col·laboradora habitual de diverses ràdios i televisions. Com Nieto, també ha assegurat que "no ha vist el vídeo" que sustenta la seva informació, però afirma que la seva existència ha estat confirmada per moltes fonts socialistes. Tampoc diu quines.