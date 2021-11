L'OMS alerta que Europa torna a ser "l'epicentre" de la pandèmia a nivell mundial

El director regional de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa , Hans Henri P. Kluge, ha alertat que el 'vell continent' ha tornat a ser l''epicentre' de la pandèmia de COVID-19, a causa de l'augment dels casos en les darreres setmanes.





"Ens trobem en un altre punt crític de ressorgiment de la pandèmia. Europa torna a ser a l'epicentre de la pandèmia, on estàvem fa un any. La diferència avui és que sabem més i podem fer més. Tenim més eines i mitjans per mitigar i reduir els danys a les nostres comunitats i a la societat", ha assenyalat en roda de premsa aquest dijous.





Així, ha apuntat que "tots els països d´Europa i Àsia central s´enfronten a una amenaça real de ressorgiment del COVID-19, o ja estan lluitant contra ell" . "El ritme actual de transmissió als 53 països de la regió europea de l'OMS és molt preocupant. Els casos de COVID-19 s'acosten de nou a nivells rècord, i la variant Delta, més transmissible, segueix dominant la transmissió a Europa i Àsia central", ha afegit.





Kluge ha recordat que la setmana passada, amb gairebé 1,8 milions de nous casos i 24.000 noves morts notificades, Europa i Àsia central van registrar un augment del 6 i del 12%, respectivament, en comparació de la setmana anterior. Igualment, a l'últim mes Europa ha experimentat un augment superior al 55 per cent en els nous casos de COVID-19.





"La setmana passada, Europa i Àsia central van representar el 59 per cent de tots els casos a nivell mundial i el 48 per cent de les morts notificades. De forma acumulada, ara hi ha més casos notificats (78 milions) a la regió europea que a el sud-est asiàtic, la Mediterrània oriental, el Pacífic occidental i l'Àfrica junts", ha detallat Kluge.





Al seu parer, el més preocupant és "el ràpid augment dels grups de població de més edat, cosa que s'està traduint en un nombre més gran de persones amb malaltia greu i més persones que moren". Actualment, el 75% dels casos mortals corresponen a persones de 65 anys o més.





Així mateix, ha indicat que les taxes d'ingrés hospitalari per COVID-19 "s'han duplicat amb escreix en una setmana" , segons les darreres dades de l'OMS/Europa.





MIG MILIÓ DE MORTS AL FEBRER DE 2022 SI AUGMENTEN ELS CASOS





En aquest context, Kluge ha advertit de la tendència a l'alça de la pandèmia. "Segons una projecció fiable, si seguim en aquesta trajectòria, podríem veure un altre mig milió de morts per COVID-19 a Europa i Àsia central per al primer de febrer de l'any que ve, i 43 països de la nostra regió s'enfrontaran a una pressió de alta a extrema sobre els llits d'hospital en algun moment durant el mateix període”, ha alertat.





D'acord amb el màxim representant de l'OMS a Europa, hi ha dues raons per les quals "s'han disparat" els casos a Europa i Àsia central durant l'últim mes: "La cobertura insuficient de vacunació i la relaxació de les mesures sanitàries i socials ".





De mitjana, només el 47% dels europeus han completat una sèrie de vacunació. Mentre que 8 països ja han superat el 70 per cent de cobertura, a 2 països la taxa continua sent inferior al 10 per cent. Als llocs on l'acceptació de la vacuna és baixa (a molts països del Bàltic, Europa central i oriental i els Balcans) les taxes d'ingrés hospitalari són elevades.





"Hem d'assegurar-nos que els països amb baixa cobertura de vacunació entre els grups prioritaris augmentin la seva cobertura. Animo les autoritats a oferir una dosi addicional a les persones moderada i greument immunodeprimides entre 1 i 3 mesos després de completar la sèrie de vacunació primària, i a considerar la possibilitat d'oferir una dosi addicional de la vacuna a totes les persones més grans de 60 anys", ha sostingut.





D'altra banda, ha defensat que, juntament amb les vacunes, les proves diagnòstiques, el rastreig de contactes, la ventilació als espais interiors i el distanciament físic han de continuar formant part del "nostre arsenal de defenses" contra la COVID-19. "Es tracta de mesures provades que permeten continuar amb les vides mentre es controla el virus i s'eviten els confinaments generalitzats i perjudicials", ha argumentat.





Segons Kluge, si s'aconsegueix un ús universal del 95% de la màscara a Europa i Àsia central es podrien salvar "fins a 188.000 vides del mig milió de vides que podem perdre abans del febrer del 2022".





PREOCUPACIÓ PER LA RELAXACIÓ DE MESURES





Kluge ha celebrat que les últimes dues setmanes 23 països han reforçat les mesures contra la COVID-19, però ha mostrat la seva preocupació pels set països on s'han relaxat.





"Les mesures han de ser proporcionals a l'epidemiologia local, però amb el ressorgiment generalitzat de la COVID-19, demano a totes les autoritats sanitàries que reconsiderin acuradament la flexibilització o l'aixecament de les mesures en aquest mateix moment. En entrar a la temporada de grip, ens enfrontem a la possibilitat que circulin tant la grip com el COVID-19. Les mateixes mesures preventives funcionen contra tots dos virus, i disposem de vacunes eficaces i segures per a tots dos", ha reblat.