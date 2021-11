La mare de la menor violada a Igualada envia una carta a Pedro Sánchez demanant que endureixi la llei

Pedro Sánchez @ep





La mare de la menor presumptament violada la nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre en sortir d'una discoteca d' Igualada (Barcelona) ha enviat una carta al president del Govern, Pedro Sánchez , en què demana "que la llei sigui dura amb aquests salvatges” i que s'implantin lleis dures perquè es protegeixin nenes, adolescents i dones.





A la carta, ha demanat que "frenin aquestes salvatjades ja" i que les zones d'oci es restringeixin per edats, que no es consumeixin drogues i alcohol --tant fora com dins del recinte--, i que si ho fan, es multin amb 3.000 euros com a mínim.





" Ja veuràs que amb multes de 3.000 euros els adolescents no tornen a consumir alcohol ni drogues i no falsifiquen els seus DNI per entrar a les discoteques ", ha explicat la mare de la menor a Europa Press.





A la carta també ha demanat que "els violadors, delinqüents i assassins" estiguin en una llista negra i que se'ls prohibeixi l'entrada a les zones d'oci, ja que a les zones dels adolescents hi ha d'haver molta protecció i vigilància, als seus paraules.





La mare ha explicat que seria segur que a l'entrada d'aquests locals hi hagi un control d'alcoholèmia, drogues, Covid i per comprovar els DNI per veure que no són falsos.





"Penso que hauria de ser obligatori portar una polsera salvavides que en cas de perill alerti la policia, tota mesura és poca, jo només sóc una mare, però sóc la veu de totes", ha conclòs.