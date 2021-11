La retirada de fons de la Fundació Joan Boscà posa en la picota a Societat Civil Catalana

President de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa /@EP





Tal com ha pogut saber Catalunyapress, Societat Civil Catalana (SCC) estaria a punt d'entrar en un dels períodes més "crítics" econòmicament parlant des que es va constituir l'any 2013. I és que la Fundació Joan Boscà, que va néixer -segons informen- per difondre i fomentar els principis constitucionals d'igualtat entre els espanyols, unitat, i pluralisme polític i social dels pobles d'Espanya, ha decidit "tallar l'aixeta" cap a SCC.





Així, l'entitat deixarà d'ingressar uns diners que la precipiten cap a una possible desaparició. Per tot això, el president actual de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha decidit que abandonarà el vaixell i plegarà per suposats "motius personals", decisió que anunciarà, tal com relaten les fonts, aquest divendres.





El canvi de presidència, el cinquè en cinc anys, es durà a terme de cara al 2022, de forma que Sánchez Costa no marxaria fins a la primavera. Tot i això, les especulacions apunten que ja hi ha substituta per a la futura "seu vacant". La persona en qüestió és l'actual vicepresidenta de l'organització i màxima responsable a Girona, Elda Mata.





ELDA MATA, CANDIDATA PREFERIDA





Mata sona com a candidata preferida per les bases de l'organització, i el mateix Sánchez Costa l'està promovent perquè acabi aconseguint la presidència. Si fos així, seria la primera dona a ser la titular de SCC. La predisposició de Mata sembla que és bona encara que no hi ha res tancat en ferm, encara.





L'actual responsable de Girona, tal com relaten les fonts, és l'aposta més forta que tenen a SCC per fer front a la crisi que se'ls ve a sobre, tant econòmica com funcional. L'organització ha tingut disputes internes en els últims anys per les diferents idiologies presents, ja que hi ha representants del PSOE com del PP o Cs.





Malgrat tot, SSC espera que el relleu de Sánchez Costa sigui tranquil i que no hi hagi enfrontaments entre les diferents parts.