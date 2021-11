Rebel·lió a l'Ajuntament de Barcelona de Bombers, Guàrdia Urbana i Serveis Socials

Manifestació dels funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona a la Plaça Sant Jaume/ @EP





Des dels Bombers, passant pels agents de la Guàrdia Urbana fins a arribar als Serveis Socials o els bibliotecaris municipals. El punt de partida comú de tots aquests treballadors públics és el descontentament que tenen amb l'Ajuntament de Barcelona per la manca de millores en els respectius convenis col·lectius.





Així, els sindicats CCOO, UGT i CSIF, entre altres, s'han manifestat aquest dijous a la plaça Sant Jaume per reivindicar reduccions en l'horari, més facilitats per al teletreball o les prejubilacions i uns salaris més dignes. Maria Rosa Tomás, en nom de la plataforma conjunta de CCOO i UGT com a sindicats majoritaris, ha denunciat que les converses amb el consistori estan sent "fàtues" i que l'Ajuntament no té una posició facilitadora.





La mobilització ha aplegat més d'un centenar de persones de diferents col·lectius sindicals i laborals. A partir de les dotze del migdia -hora que començava la protesta- hi ha hagut percussió a la plaça, s'han fet petar traques i també s'han llançat ous contra la façana de l'Ajuntament. El que finalment han aconseguit els representants dels sindicats presents a la protesta ha estat entrar al consistori per reunir-se amb la regidora de Règim Intern, Montserrat Ballarín.

LA POSTURA DE L'AJUNTAMENT NO CONVENÇ ELS SINDICATS





En els últims mesos s'havien produït fins a quatre reunions per parlar sobre el conveni, però la postura de l'Ajuntament no havia convençut els treballadors. Algunes organitzacions, com CSIF, parlaven de "relacions trencades" amb el govern municipal. Altres, unides en una sola plataforma per "un conveni digne" -com són Comissions Obreres i UGT-, assenyalen que fins ara l'administració "s'ha negat a parlar de coses sense saber quines són les propostes", en paraules de Tomás.





Fonts de l'executiu local, per la seva part, apunten que l'Ajuntament de Barcelona "creu fermament en el diàleg amb els sindicats" i que per això ha creat una "taula de negociació per tal d'aconseguir el millor conveni possible per a la plantilla del consistori". En aquest mateix sentit, des del govern municipal remarquen que esperen que "entre tots" s'aconsegueixin "unes condicions laborals satisfactòries per a tothom".

PREJUBILACIONS I TELETREBALL





Entre els temes que més preocupen a les forces sindicals, tal com expliquen CCOO i UGT, hi ha el blindatge de l'increment retributiu o la necessitat de trobar una fórmula perquè la gent gran es pugui jubilar de manera anticipada.





"Sabem que ens haurem de jubilar als 67 anys i hi ha molta gent jove que vol entrar a l'administració pública. Volem buscar una fórmula perquè la gent pugui sortir abans de la seva activitat i puguem incorporar plantilla nova", ha detallat Maria Rosa Tomás, qui també és secretària general de la secció de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Barcelona.







Una altra proposta, amb relació al teletreball, és canviar la prioritat de l'Ajuntament. Segons apunta la portaveu sindical, l'administració els hauria posat sobre la taula una proposta que regula que, dels cinc dies laborables de la setmana, quatre es treballaria presencialment i un, telemàticament.





La intenció de la plataforma de CCOO i UGT és, en canvi, posar el teletreball per davant i que tres dies es pugui treballar en remot i dos dies de manera presencial. Això, però, només s'aplicaria als serveis que no requereixen presencialitat contínua. "És incoherent la posició de l'Ajuntament amb la promoció de la mobilitat sostenible. Som 16.000 persones movent-nos cada dia als centres de treball", ha indicat Tomás.

DIVERGÈNCIA DE DEMANDES





D'altra banda, fonts de la CGT han reconegut que hi ha una voluntat comuna de tots els sindicats d'aconseguir millores, però matisen que també tenen alguna variació pel que fa a les principals preocupacions de cada agrupació. En el seu cas, reivindiquen la necessitat d'acabar amb els acomiadaments dels treballadors interins.





Alhora, el CSIF, amb més presència en el cos de la Guàrdia Urbana, ha resumit alguna de les seves peticions amb la jornada laboral de 35 hores, l'augment del plus de perillositat o la reducció de l'horari nocturn.