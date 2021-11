El Parlament vol que Catalunya tingui competències d'asil

@EP





El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció d'ERC que demana al Govern traspassar les competències d'acollida a la Generalitat i el traspàs dels recursos corresponents, “tal com s'ha establert pels tribunals i les autoritats competents”.



La moció ha tirat endavant amb el vot favorable d' ERC, Junts, la CUP i els comuns, l'abstenció del PSC i Cs, i el vot en contra de Vox i el PP.





També reclama a l'Estat que "garanteixi la protecció internacional a totes aquelles persones que legítimament la sol·licitin, aturant la denegació sistemàtica i arbitrària de les sol·licituds de protecció internacional", en un punt en què els socialistes han votat en contra.





A més, planteja que el Govern inclogui en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de l'any que ve la partida per establir corredors humanitaris que ja preveien els comptes del 2021 i que "continua sense haver-se executat", i insta la Generalitat a assumir el deure de protecció internacional, un punt que ha comptat amb el vot en contra de socialistes, el PP i Vox, i l'abstenció de Cs.





PERMÍS PER DONAR ASIL



El secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg (ERC), que va viatjar a l'Afganistan per ajudar en tasques de cooperació i ajuda a refugiats, ha defensat que la societat catalana té una "ferma voluntat d'acollida" i ha assenyalat la necessitat que es traspassin a la Generalitat les competències sobre aquest assumpte perquè les polítiques d'acolliment siguin efectives.





Per part dels comuns, Susanna Segovia, s'ha mostrat a favor que la Generalitat tingui les competències d'acollida perquè creu que com més a prop estigui l'administració de la ciutadania millor les podrà atendre però ha avisat que té "molts dubtes" que el Govern tingui voluntat d'augmentar els recursos per fer aquest tipus de polítiques.





Així mateix, el diputat de la CUP Carles Riera ha apostat perquè Catalunya sigui "un país de referència en el reconeixement dels drets col·lectius dels pobles" i aculli refugiats i sol·licitants d'asil.





La vicepresidenta primera del Parlament, Aurora Madaula (Junts), ha retret a l'Estat d'estar incomplint les obligacions per donar asil a les persones que ho sol·liciten i ha insistit que volen que Catalunya tingui "les eines necessàries per garantir els drets humans" i servei d'acolliment propi.





El socialista, David Pérez, ha negat que Espanya denegui sistemàticament les sol·licituds d'asil, com recull un punt de la moció, i ha destacat la tasca del Govern per acollir refugiats de l'Afganistan des de l'ascens dels talibans al poder: "En aquest cas, 0 denegacions d'asil".





EL PARLAMENT "NO TÉ COMPETÈNCIES"



Nacho Martín Blanco (Cs) ha reconegut a Wagensberg el seu treball humanitari, però ha sostingut que iniciatives com aquesta moció "pretenen arreglar el món des d'un parlament autonòmic" i, a parer seu, no són realistes perquè tracten qüestions que no estan entre les seves competències.





Lorena Roldán (PP) ha acusat els partits independentistes de presentar propostes sobre temes en què el Parlament "no té competències" i considera que ho fan per no haver de debatre sobre la gestió del Govern. Des de Vox, Alberto Tarradas ha titllat d'irresponsable la moció plantejada per ERC, i ha afirmat que acollir massivament refugiats afganesos és "un despropòsit" per a la seguretat i la convivència.