Catalunya demanarà més Mossos a la Junta de Seguretat d'aquest divendres

@EP





La Junta de Seguretat de Catalunya es reunirà aquest divendres a Barcelona després de tres anys des de l'última vegada que es va convocar, i estarà encapçalada pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.







La trobada començarà a les 11.00 hores al Palau de la Generalitat i, en acabar, Marlaska i Elena explicaran el contingut de la reunió en una roda de premsa. També acudiran el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; i el director de Coordinació i Estudis, José Antonio Rodríguez.





Per part del Govern, a més d'Aragonès i Elena, hi assistiran el secretari general d'Interior, Oriol Amorós; el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer; i el cap de l'Assessoria Jurídica de la Conselleria, Francesc Claverol.





Fonts de la Conselleria d'Interior han explicat a Europa Press que a la trobada la Generalitat centrarà les seves reclamacions a augmentar el sostre de la plantilla de Mossos d'Esquadra, fixada en 18.200 agents i que el Govern considera insuficient. El departament que encapçala Elena també vol abordar la coordinació entre cossos policials en matèria de violència masclista i ciberdelinqüència.





En canvi, han quedat fora de l'ordre del dia de la reunió el debat sobre l'edifici de la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana –que la Generalitat demana el traspàs per establir un espai de memòria democràtica– i el desplegament de la policia marítima de Mossos, segons han detallat altres fonts consultades per Europa Press.





RELACIÓ ENTRE COSSOS



Els temes previstos per a la reunió d'aquest divendres disten molt dels que van centrar la trobada anterior, marcada per la relació entre Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil en el marc del procés independentista i els incidents per la presència i retirada de llaços grocs pels presos de l'1-O.





Aquest divendres fa just dues setmanes que els Mossos van celebrar el Dia de les Esquadres, en què van condecorar l'equip que va recolzar el més gran del cos, Josep Lluís Trapero, davant el seu judici a l'Audiència Nacional pel dispositiu de l'1-O, del qual va ser absolt.





Per al cos, aquest reconeixement va suposar "tancar una etapa" després del procés judicial, i en el seu discurs aquell mateix dia Trapero va instar els mossos a treballar amb la resta de cossos policials col·laborant i sense competir.





DARRERA REUNIÓ EL 2018



La convocatòria d'aquest divendres suposa la primera reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya en tres anys, ja que la darrera va ser el 6 de setembre del 2018, quan Quim Torra era president de la Generalitat i Marlaska ja estava al capdavant d'Interior.





A la darrera reunió, fa tres anys, Torra i Marlaska van acordar la integració dels Mossos al Centre d'intel·ligència contra el terrorisme i el crim organitzat (Citco), i, respecte a la platja del cos, el Govern va demanar convocar 1.500 places noves el 2019 i 2020.





Aquestes dues convocatòries, amb 750 places noves en cadascuna, es van aprovar durant el mandat de Miquel Buch a la Conselleria, aquest any se n'han incorporat 680 i fa un mes Elena va anunciar que la Generalitat en contractarà 860 més.