Els Mossos detenen el "lladre de bicis" de Lleida

Bicis robades /@Mossos



Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Torres de Segre (Lleida) un home, de 49 anys i veí de Lleida, com a presumpte autor d'un delicte de receptació i van recuperar 114 bicicletes robades.





La detenció és el resultat d'una investigació iniciada a l'octubre després de tenir coneixement que un individu presumptament es dedicava a adquirir bicicletes sostretes, han informat els Mossos d'Esquadra aquest dijous en un comunicat.





Els agents de la policia catalana van sorprendre l'home a la granja on guardava el material quan estava embolicant rodes de bicicleta. A l'interior, els Mossos van trobar 114 bicicletes, moltes desmuntades, 72 parells de rodes, embolicades per a un trasllat imminent, així com 20 eines elèctriques, entre les quals hi havia diversos forats i radials.









9,7 QUILOS DE CABDELLS DE MARIHUANA



També van localitzar 9,7 quilos de cabdells de marihuana i 42 embolcalls de la mateixa droga, preparats per a una venda imminent, i 18.000 euros en efectiu.





El preu de la droga decomissada, segons l'oficina Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, podria arribar a tenir un preu al mercat il·lícit de 17.570 euros.





Els Mossos d'Esquadra han assegurat que estan realitzant gestions per tornar les bicicletes als legítims propietaris, per la qual cosa recomanen als que hagin estat víctima d'un robatori i no hagin denunciat que presentin la denúncia a qualsevol comissaria i que, si és possible, aportin la factura de compra, fotografia i número de bastidor de la bicicleta.