La víctima de la violació d'Igualada va conèixer els seus dos agressors a les xarxes socials

Els autors de l'agressió i violació a una menor de 16 anys a Igualada la nit passada de Tots Sants ja estan identificats i se'ls aturarà ben aviat. Així ho ha revelat el periodista Carles Quílez, que ha assegurat que “en tants anys de crònica negra a Barcelona no havia vist res igual”.





La jove, que té una fractura cranioencefàlica i lesions internes greus a causa de la violació, roman ingressada a l'hospital Sant Joan de Déu després que un transportista la localitzés despullada i inconscient en un carrer de la localitat: "Se la va trobar i pensava que estava morta. Ella amb prou feines va poder moure els llavis per respondre, ni tan sols recordava si havien estat una o dues les persones que l'havien agredit i violat", ha dit Quílez a La Sexta.





L'agressió sexual va tenir lloc dilluns a la matinada al polígon industrial de Les Comes. La víctima en aquell moment es dirigia a l'estació de tren per tornar a casa de la seva mare, a Vilanova i la Geltrú, després de sortir de la discoteca Epic, cap a les 6 del matí. Els Mossos, que encara no han pogut prendre declaració a la víctima -que està ingressada al centre hospitalari-, han obert una investigació per aclarir els fets.







LA VÍCTIMA CONEIX ELS SEUS AGRESSORS





Quílez ha explicat a la cadena de televisió que la víctima "coneix els seus dos agressors, dos joves que no serien veïns d'Igualada, per les xarxes socials", i ha precisat: "Concreta una cita amb ells que es fa la nit de diumenge a dilluns".







"Passen la nit a la discoteca junts, d'una forma aparentment amistosa, i és amb ells, de manera pel que sembla no coaccionada, amb els que abandona el local", ha indicat el periodista. Els serveis d'emergències van ser avisats per aquest succés a les 07.30 hores de l'1 de novembre.





En aquell moment, els Mossos van obrir una investigació i van començar a revisar les càmeres de seguretat de diverses empreses properes al lloc dels fets per intentar aclarir els fets. En haver contactat o la víctima amb els agressors a través de xarxes socials, als investigadors no els ha resultat difícil arribar-hi.





"A més, una noia ha explicat amb tot luxe de detalls qui són aquests dos joves, que si no han estat detinguts ja ho estaran aviat", ha avançat Quílez, que ha insistit que els agressors "estan perfectament identificats per part dels investigadors d'acord amb el que han declarat alguns testimonis".





Alhora, el periodista ha detallat que les forces policials "tenen els missatges que s'haurien intercanviat les hores prèvies a l'agressió". Quílez ha afegit que "la policia autonòmica també diu que apareixen indicis que la jove hauria consumit alguna substància estupefaent i una abundant quantitat d'alcohol".