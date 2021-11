Ja hi ha data i lloc per a la cimera "feminista" de Colau, Díaz, Oltra i García

La vicepresidenta del Govern Yolanda Díaz, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau /@EP





La cimera que compartiran la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, i la portaveu de Más Madrid, Mónica García, se celebrarà el proper dissabte 13 de novembre a València, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de l'organització de l'esdeveniment.





Es tracta d'un acte organitzat pel partit d'Oltra (Iniciativa-Compromís) en què participen les quatre polítiques desvinculades de les sigles, a tall de reflexió sobre idees i experiències polítiques sota lideratges femenins. La intenció és no parlar ni de llistes ni abordar la situació de possibles aliances entre partits, ja que les participants exposaran la visió personal de determinades polítiques.





Tot i això, la cita ha generat enrenou en ple debat sobre les estratègies de reagrupació de l'esquerra per garantir governs progressistes en els propers comicis. La data, avançada per 'El Periódico de España', també coincideix amb el congrés que celebrarà el PSPV-PSOE durant tot aquest cap de setmana a Benidorm.





Segons fonts de l'entorn de la vicepresidenta segona, Díaz anirà a aquest acte després d'haver estat convidada, però l'han desvinculat de la plataforma que impulsa per eixamplar l'espai progressista a l'esquerra del PSOE.





"No hi té res a veure", insisteixen per limitar l'abast d'aquest esdeveniment a una reflexió de diferents dirigents sobre les seves respectives experiències polítiques, per emfatitzar també que ha compartit actes recentment amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la titular de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra.





La titular de Treball ha reiterat diverses vegades que ara està centrada en la seva tasca executiva i que encara no té decidit si serà candidata als comicis. "Si pensés que em presentaré a les eleccions ho diria. No estic en això, estic completament bolcada en la gestió del meu Ministeri", ha destacat aquest dimecres durant una entrevista a 'La Sexta'.





També ha destacat que treballa en un projecte de país que promogui un canvi profund de cara a la propera dècada, per al qual desplegarà un procés d'escolta activa amb diferents agents, on els partits seran secundaris i el veritable protagonisme el tindrà la societat. Dimecres també va deixar clar que aquesta iniciativa "no va de noms ni d'egos ni de partits".





Des del seu ascens al lideratge d'Unidas Podemos a l'Executiu, Díaz ja ha mantingut diverses trobades amb Oltra, deixant palès la sintonia que manté amb la dirigent valenciana, igual que en el cas de l'alcaldessa de la ciutat comtal.





D'altra banda i segons han detallat fonts de Más Madrid, Mónica García també ha confirmat la seva assistència a aquesta cita amb altres líders de formacions progressistes per intercanviar opinions i experiències sobre altres formes de fer política.





"LIDERATGOS FEMENÍ POTENTS"



Fa unes setmanes, Oltra va augurar que aquesta trobada servirà per parlar tranquil·lament en un temps en què la política necessita "serenitat", a més de destacar tant Díaz com Colau com a exemples de "lideratges femenins potents". "Simplement ens asseurem i escoltarem, parlarem d'idees, aquesta és la qüestió. El que vingui després no ho sé, però l'ànim no és aquest: és escoltar", va concloure després de remarcar que ella també està convidada i que no ho organitza.





També Colau ha descartat que l'acte sigui "el llançament de cap plataforma" i ha afirmat que li "apeti especialment perquè són dones molt potents amb les quals hi ha moltíssima afinitat més enllà de les sigles".





L'acte s'emmarca dins del procés congressual d'Iniciativa, en unes jornades sota el lema Escoltem. Es tracta d'obrir debats basats en idees plurals i "lideratges femenins que estan canviant les dialèctiques", va explicar Oltra.





TRANQUIL·LITAT I NORMALITAT EN UNIDES PODEM



A Unides Podem van manifestar tranquil·litat davant d'aquesta trobada, com van posar de manifest els líders valencians de la confluència, i ho van emmarcar dins de la normalitat atès que el seu espai polític estarà representat.





Podem ja va donar suport a la clausura de la seva 'Universitat de tardor' -un fòrum de debat al qual no va acudir Díaz per un compromís familiar- l'estratègia de front ampli progressista, sota el lideratge de la titular de Treball, que permeti desbancar el PSOE com a força hegemònica d'esquerra.





Tant Belarra com l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, van avalar aquesta opció. L'exvicepresident va dir que estava convençut que la nova direcció sabrà acompanyar Díaz i va reivindicar el patrimoni polític de la formació morada per forjar confluències i sumar.





Això sí, des de Podem han destacat en diverses compareixences que no és moment de parlar de sigles i que la referència a front ampli és una terminologia per referir-se a l'impuls aglutinador dels sectors a l'esquerra del PSOE, tant a nivell polític com a la societat civil.