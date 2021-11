A un alcalde d'un municipi espanyol li han tret el carnet per conduir borratxo

Jesús Cedazo, alcalde d'Almazán. - AJUNTAMENT





El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Sòria ha ordenat la retirada del carnet de conduir durant vuit mesos a l'alcalde d'Almazán, Jesús Cedazo , per donar positiu a les proves d'alcoholèmia després que sortís amb el vehicle de la via a la SO-20 i caigués per un desnivell de 100 metres el 7 d'octubre passat.





A més, haurà de pagar una multa de 720 euros , corresponents a una quota diària de sis euros durant quatre mesos, per aquest delicte contra la seguretat viària, per conducció de vehicles de motor sota la influència de begudes alcohòliques, segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.





L'alcalde d'Almazán va llançar 0.53 i 0.49 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire en les dues proves a què, amb l'interval degut, va ser sotmès per part de la Guàrdia Civil de Trànsit.





La sentència apunta que el regidor "conduïa el vehicle després d'haver ingerit begudes alcohòliques en tanta quantitat que minvaven de manera molt significativa les seves facultats psicofísiques amb el risc consegüent per a la resta d'usuaris de la via pública".





Així mateix, la sentència recull que els agents van trobar l'alcalde amb signes evidents de "cansament i esgotament, vestit, desarreglat amb olor d'alcohol, ulls brillants, amb notable capa d'humitat, pupil·les dilatades, negant-se a fer les proves de deambulació per determinar si era capaç de mantenir els seus passos sobre una línia recta de tres metres , així com el signe de Romberg".