Tebas puja el seu sou malgrat que la Lliga té pèrdues

Els números vermells de La Lliga s'han triplicat en tan sols un any, segons es desprèn dels darrers comptes públics que ha compartit la patronal del futbol espanyol. Però això no ha estat impediment per a Javier Tebas, que ha pres la decisió d'augmentar una mica més el seu sou.





Així doncs, La Lliga va acabar la campanya 2020/21 amb pèrdues de 16,25 milions d'euros i es va col·locar en zona de fallida tècnica, encara que "el 27 de setembre" el seu patrimoni ja era "positiu". A això hi han contribuït els clubs de Primera Divisió, però també els de la segona categoria, que van rebaixar els sous dels seus jugadors. Fins i tot hi va haver algun ERTO per intentar salvar la situació.





Javier Tebas, per la seva banda, aquest últim any ha augmentat el seu sou fins que la xifra ha multiplicat per deu el que cobrava la primera temporada. Segons OKDIARIO, no hi ha hagut cap campanya en què el sou del president de La Lliga no s'hagi incrementat. Ni tan sols l'última, en què la situació econòmica ha estat nefasta per culpa de la pandèmia.





"Si guanyo (3,44 milions) això serà perquè ho han decidit els clubs, jo no ho he demanat. Si jo m'hagués hagut de baixar el sou per mantenir la viabilitat de la Lliga, de la institució, ja m'ho hagués baixat », declarava el president Javier Tebas fa uns mesos a La Sexta.