Els Mossos demanen que es legalitzi la marihuana

Marihuana @unsplash





Un informe intern dels Mossos d'Esquadra compartit pel programa ' Planta Baixa ' de TV3 proposa una regularització del mercat de la marihuana.





És el tercer informe intern que fa la Comissaria General de Recerca Criminal sobre el mercat de la marihuana a Catalunya.





Aquest informe d'intel·ligència forma part d'un pla d'acció que tenen des del 2018 amb el qual busquen tenir coneixement sobre el fenomen de la marihuana, fer pedagogia i traslladar-lo al govern, si s'escau.









El document parla de la necessitat d'una "nova estratègia" per fer front al trànsit de cànnabis perquè és una "amenaça per a l'estabilitat social i econòmica de Catalunya".





L'escenari de regulació del mercat de la marihuana, o part d'ell, s'hauria de pensar per allunyar el consumidor individual de les relacions clandestines i circuits il·legals. Ha de garantir també un espai visible més gran per a l'educació i el coneixement en la matèria, i privar l'espai il·legal de la seva influència i condicionament sobre les relacions dels consumidors i la societat en general amb la marihuana ”.





Explica que "la guerra contra les drogues" s'ha quedat curta, i amenaça de col·lapsar el sistema policial i judicial.





"L'actual situació es pot qualificar d'alarmant. Hi ha risc de consolidació en la penetració creixent del crim organitzat a les estructures formals i socials. Els postulats del prohibicionisme han estat superats per aquesta realitat, cosa que ha provocat que, en el context polític, s'estiguin produint moviments legislatius per canviar la inèrcia”.





Tot i la reivindicació, l'informe deixa molt clar que no és cosa de la policia determinar la legislació o si cal anar o no cap a una regulació.