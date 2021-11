El Reial Madrid i la Copa del Rei van ser fundats per dos germans catalans

@EP





Hi ha molts noms reconeguts al món del futbol, però poc es parla dels germans Padrós, dos nois catalans que van fundar el Reial Madrid i la Copa del Rei.





Van néixer a Sarrià, Barcelona, el 1869 i 1870; primer Juan i després Carlos. Ho van fer en una família que regentava un negoci tèxtil i que va veure a la ciutat de Madrid l'oportunitat de fer-lo créixer. Es van mudar a la capital i van obrir un local a prop de la Font de Cibeles, lloc que anys més tard es va convertir en la primera seu del Reial Madrid.





El 1901, els dos germans van heretar el negoci familiar després de la mort del seu pare. I només un any més tard van fundar el club de més reconeixement de la capital. Tots dos eren aficionats a l'esport i el 1897 es van unir al Foot-ball Sky. L'any 1900 van fundar, juntament amb Julián Palacios, el Madrid Foot-ball Club i dos anys més tard el van inscriure, sent el 1902 l'any oficial de fundació del Reial Madrid que avui coneixem.





Però això no va ser tot, sinó que aquell mateix any el Rei Alfons XIII va demanar als germans Padrós que organitzessin un torneig espanyol. Va ser així com va sorgir la Copa de la Coronació o Concurs Madrid de Football, antecessor de la Copa del Rei. A la seva primera edició van participar tres equips que van competir a l'Hipòdrom de la Castellana.