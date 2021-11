Un gran asteroide de la mida de la Torre Eiffel es dirigeix cap a la Terra

Òrbita del Nereus - Wikipedia





Un gran asteroide d'aproximadament 330 metres de llargada es dirigeix a la Terra a principis de desembre, segons el rastrejador d'asteroides de la NASA. Anomenat 4660 Nereus, o 1982 DB, aquest asteroide vagament amb forma d'ou té una grandària que ho fa més alt que la Torre Eiffel i gairebé dues vegades més alt que el Monument a Washington .





Està previst que passi pel planeta l'11 de desembre a una distància d'aproximadament 3,9 milions de quilòmetres i a una velocitat de 6,578 km/s. Com a comparació, la distància entre la Terra i la Lluna és d'uns 385.000 quilòmetres. Com a tal, malgrat estar classificat com un asteroide potencialment perillós (PHA) a causa de la seva mida i la seva proximitat a la Terra, sembla poc probable que representi una amenaça per al planeta.





Això és una sort, ja que un impacte d'un asteroide de tal mida podria ser devastador. Però el que fa que Nereus es destaqui entre altres asteroides no és la mida o la possibilitat que causi un impacte planetari, sinó el potencial d'exploració.





Com a asteroide de classe Apol·lo, l'òrbita de Nereus el situa amb freqüència prop de la Terra. De fet, la seva ressonància orbital és d'aproximadament 2: 1. Això vol dir que una missió per explorar l'asteroide és molt factible. Els científics han donat a una missió d'exploració hipotètica a Nereus un delta-v (una mesura de diversos valors i factors que determinen que tan difícil seria maniobrar adequadament una nau espacial durant l'enlairament i/o aterratge) d'aproximadament 5 km/s. Això és significatiu, ja que el delta-v de la Lluna és al voltant de 6 km/s. De fet, el 2000, la NASA va classificar Nereus com un dels valors delta-v més baixos dels objectes propers a la Terra.





Com que delta-v es pot utilitzar com una mena de pressupost en determinar quanta força i propulsor es necessita per a una missió, un valor de delta-v més baix en fred indica una missió més barata i fàcil, ja que podria significar que es necessita menys .





Actualment no se sap que cap missió estigui a punt per explorar Nereus, però, s'ha considerat abans. Tant la missió robòtica Near Earth Asteroid Rendezvous-Shoemaker (NEAR) de la NASA com la missió japonesa Hayabusa van considerar Nereus com a objectius, però totes dues finalment van triar altres opcions.

.