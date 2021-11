Rebelo de Sousa fixa per al 30 de gener les eleccions anticipades a Portugal

El president de Portugal , Marcelo de Rebelode Sousa , ha fixat aquest dijous per al 30 de gener de 2022 la cita anticipada dels portuguesos amb les urnes, després que la setmana passada, el Govern socialista del primer ministre, António Costa, no aconseguís tirar endavant la llei pressupostària per al proper any.





Rebel de Sousa @ep





"He sentit totes les parts i el Consell d'Estat. He analitzat la situació econòmica i social. He reflexionat sobre la situació econòmica i financera. Amb tot, he decidit dissoldre l'Assemblea i convocar eleccions per al 30 de gener", ha anunciat el president portuguès en un discurs a la nació.





Rebelo de Sousa ha assenyalat que aquesta negativa als pressupostos es va produir en la primera votació, sense ni tan sols debat, "no va ser un rebuig circumstancial, per discrepàncies menors, sinó de fons" . Unes diferències, apunta, que "van pesar més que el camí realitzat fins ara i que el moment actual", en plena recuperació econòmica, cosa que és "incomprensible per al ciutadà comú".





Finalment, el president portuguès ha optat per la data més comentada els últims dies, davant el temor, ha explicat, que les campanyes electorals i fins i tot les primàries en alguns partits en plenes vacances de Nadal, puguin servir com a excusa per a l'abstenció.





"El més assenyat és començar al gener, no acabat de complir l'Any Nou, però encara al gener", ha explicat el president portuguès, que abans d'anunciar aquesta data ha considerat que el rebuig de l'Assemblea als pressupostos no ha estat "puntual" , sinó de "fons" en "àrees rellevants que es van tornar insuperables".





REACCIONS





El Partit Socialista, partidari d'avançar els comicis el dia 16, ha assenyalat que “respecta la decisió”. El sotssecretari general de la formació, José Luís Carneiro, ha respost a les crítiques del president a les forces d'esquerra durant el seu discurs insistint que "van fer tot el possible" per evitar que es produís aquesta crisi política presentant un "bon" pressupost.





Qui ja s'ha mostrat en desacord amb la data ha estat el Partit Comunista, en considerar que és "incomprensiblement tardana, tenint en compte que la situació del país s'hauria d'aclarir el més ràpidament possible" , ha valorat el diputat António Filipe Gaiao. Arxiu - El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.





El Bloc d'Esquerra, l'altra formació que li va treure el suport als seus antics socis socialistes, ha preferit no fer valoracions sobre la data triada per Rebelo de Sousa, que sí que ha comptat amb el suport dels liberals i animalistes.





Per la seva banda, André Ventura, el líder de la formació d'extremadreta Chega, ha qualificat d'"acceptable" la data de la propera data electoral, encara que no era la que més agradava al partit. Alhora, ha aprofitat per atacar l'esquerra en assegurar que Rebelo de Sousa ha deixat clar en la seva intervenció "qui va ser el responsable de la crisi política".





Dimecres el Consell d'Estat va acceptar per majoria, llevat dels vots en contra dels representants del Bloc d'Esquerra i del Partit Comunista --les forces que Costa no va aconseguir convèncer per aprovar els pressupostos--, la proposta de Rebelo de Sousa d'eleccions anticipades, després d'una reunió que es va allargar durant cinc hores.