CaixaBank i CEOE acorden una línia de finançament per a empreses de 30.000 milions d’euros

Goirigolzarri i Garamendi durant la signatura de l'acord - @Fundació La Caixa







L'objectiu de l'acord és facilitar respostes eficaces a les empreses en matèria d'ajuda a la internacionalització, al finançament, a l'emprenedoria i al desenvolupament de projectes d'innovació.





Per a José Ignacio Goirigolzarri, “en l'actual conjuntura econòmica, i després de l'impacte de la pandèmia, resulta imprescindible facilitar finançament a les empreses amb l'objectiu d'acompanyar-les en el seu creixement i impulsar el seu accés a nous mercats nacionals i internacionals. Tot això ha de contribuir a millorar la seva productivitat i incrementar la competitivitat de l'economia espanyola”. Goirigolzarri ha subratllat que “a CaixaBank posem a disposició de les empreses tots els nostres recursos, oferint una atenció especialitzada gràcies als 153 centres d'empresa distribuïts per totes les comunitats autònomes i a l'equip de 1.244 persones dedicades exclusivament a l'atenció d'aquest col·lectiu”.





Per la seva banda, el president de CEOE, Antonio Garamendi, s'ha felicitat per l'acord, i ha afirmat que “qualsevol empresa, sigui de la mida que sigui, necessita finançament per créixer, i en aquests moments en què està despuntant la recuperació, és crucial garantir un accés àgil i assegurança al finançament perquè les companyies puguin materialitzar els seus projectes d'inversió a curt i mig termini i, d'aquesta manera, augmentar la seva productivitat, la seva capacitat d'innovació tecnològica i, amb això, les seves possibilitats d'introduir-se amb èxit en mercats internacionals”.





96.000 MILIONS D'EUROS DES DE L'ANY 2015





Aquest conveni suposa la renovació d'una col·laboració entre ambdues entitats que es va iniciar el 2015. Des de llavors, CaixaBank ha posat a disposició de les empreses afiliades a CEOE un total de 96.000 milions d'euros per promoure actuacions encaminades a la millora i el creixement empresarial.







CaixaBank, entre el juny del 2020 i el juny del 2021, va concedir més de 146.000 milions d'euros en crèdits a tota la seva cartera de microempreses, pimes i grans empreses. Aquesta xifra suposa un creixement d'un 38,2% respecte al mateix període de l'any anterior.





En l'àmbit internacional, CaixaBank dona suport als seus clients empresa amb diverses solucions operatives amb accés efectiu territorial a 127 mercats de diferents països que se sumen als gestors d'alta especialització - especialistes de finançament i serveis, comerç exterior i tresoreria, finançament estructurat, turisme, i negoci immobiliari - que treballen a les oficines d'Espanya, oferint el millor assessorament per a les operacions de les empreses a l'estranger. L'entitat dona servei tant a les pimes i microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores, com a les grans corporacions i grups empresarials que afronten projectes internacionals més complexos.





Fons Europeus Next Generation





La renovació d'aquest conveni coincideix amb el desplegament a Espanya del Fons Europeu per a la Recuperació (Next Generation UE), que suposa una gran oportunitat per desenvolupar projectes d'inversió i avançar en la reactivació de l'economia i la transformació del teixit productiu, per assolir majors nivells de digitalització, sostenibilitat i impacte social.





L'objectiu de CaixaBank, que disposa d'un equip transversal, és ser un agent actiu en la comunicació i difusió de les ajudes disponibles, agilitzar la seva arribada als beneficiaris perquè puguin emprendre projectes d'inversió amb més seguretat, i anticipar, també, els seus efectes transformadors i de creixement sobre l'economia.







L'entitat ha posat a disposició dels seus clients eines per conèixer quins són les ajudes que millor s'adapten als seus negocis, amb un portal específic sobre els Fons NGEU i una plataforma-cercador d'ajudes públiques.