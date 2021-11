Iberdrola desenvolupa al Bàltic el seu tercer parc eòlic marí

@EP





Iberdrola segueix apostant pel desplegament de les renovables als mercats internacionals, amb el desenvolupament del seu tercer projecte eòlic marí al Mar Bàltic, Windanker, amb una potència instal·lada de 300 MW i una inversió prevista de 800 milions d'euros. El projecte reforçarà el Hub del Bàltic liderat per la companyia a Alemanya, que sumarà més de 1.100 MW de potència instal·lada, després d'una inversió conjunta d'uns 3.500 milions d'euros. El Hub està integrat també pels parcs eòlics-marins Wikinger (350 MW), en operació, i Baltic Eagle (476 MW), en construcció.





El coneixement del Mar Bàltic i l'evolució de la tecnologia eòlica marina permetrà a Iberdrola aprofitar les sinergies de l'operació conjunta dels parcs integrats a l'Hub Bàltic; així com maximitzar l'eficiència de Windanker, que incorporarà turbines offshore de nova generació i gran potència, a l'entorn dels 15 MW. Altres sinergies podrien venir a la seva construcció, en coincidir la seva execució amb el desenvolupament dels parcs del complex East Anglia Hub, al Regne Unit.





Després de la subhasta de capacitat celebrada a principis de setembre, Iberdrola ha exercit el dret de tempteig i Windanker ha passat a formar part de la cartera de la companyia. El projecte podria entrar en operació el 2026 i es preveu que la major part de l'electricitat generada per aquesta instal·lació s'assigni a contractes de venda d'energia a llarg termini al mercat alemany.