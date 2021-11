La banda Franz Ferdinand actuarà el març del 2022 a Barcelona

@EP





La banda escocesa Franz Ferdinand actuarà el març del 2022 a Barcelona, Madrid i Bilbao per repassar els èxits de la banda que es publicaran aquell mateix mes al recopilatori 'Hits to the Head', ha informat aquest divendres la promotora Live Nation en un comunicat .





El grup recalarà el 15 de març al Sant Jordi Club de Barcelona, el 16 al WiZink Center de Madrid i el 19 de març al Bilbao Arena de Bilbao, i les entrades es posaran a la venda el 12 de novembre.





La banda liderada per Alex Capranos oferirà actuacions en què sonaran clàssics del grup com 'Take me out' i 'Do you want to', i l'àlbum recopilatori del qual ha tingut l'avançament del tema 'Billy goodbye', publicat aquesta setmana.