Alerten d'intents d'estafa a persones grans amb serveis de teleassistència a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han alertat de diversos intents d'estafes a gent gran i a persones dependents que utilitzen serveis de teleassistència "per ser atesos en cas de necessitat i urgència", segons un comunicat aquest divendres.





Han explicat que la presumpta estafa es realitza a través d'una trucada telefònica en què els presumptes treballadors del servei de teleassistència contacten amb les víctimes i els comuniquen que el seu servei ha canviat i que "han d'abonar diners si no volen perdre'l".





També "utilitzen l'excusa de la revisió del botó d'alerta" i la venda de qualsevol altre producte, i fan servir un to agressiu, contundent i sense deixar parlar l'usuari.





"Aquesta manera d'actuar és la que genera dubtes a la persona i per això es desconfia del que els estan manifestant", han afegit.





Des de Mossos han recomanat no fer cap pagament ni facilitar dades personals ni bancàries per telèfon , contactar amb el servei de teleassistència per verificar la informació de la trucada, i trucar al telèfon 112 si s'és "víctima d'un delicte o una temptativa de delicte" .





ALERTA DE L'AJUNTAMENT





L'Ajuntament de Barcelona va informar els Mossos que prop de 200 persones havien rebut una trucada en què se'ls demanava pagar 20 euros per continuar rebent el servei de teleassistència, que en realitat és gratuït.





El consistori no tenia constància que cap usuari hagués pagat ni hagi facilitat les dades bancàries , però va posar els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra.





Van ser els mateixos usuaris els que van alertar l'empresa que opera aquest servei, Tunstal Televida, que havien rebut trucades per informar-los que el servei passaria a ser de pagament mitjançant un missatge de veu gravat.





L´Ajuntament va avisar d´aquest intent d´estafa als 74.000 domicilis de la ciutat que tenen aquest servei actiu a través d´un missatge que està enviant l´empresa adjudicatària.