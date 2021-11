L'Al-Sadd anuncia un acord amb el Barça per Xavi

@EP





Des que es conegués la destitució de Koeman com a entrenador del FC Barcelona no s'ha parlat de res més que no sigui l'arribada de Xavi Hernández a la ciutat comtal per agafar les regnes de l'equip com a entrenador. Aquest divendres, el seu club actual, l'Al-Sadd, ha anunciat un acord amb el FC Barcelona per al traspàs del tècnic .





Així, en un comunicat han manifestat "la voluntat de Xavi de tornar a Barcelona a causa de l'etapa crítica per la qual travessa el club de la seva ciutat natal".





"Els administradors de l'Al-Sadd han arribat a un acord amb el FC Barcelona després del pagament de la clàusula de rescissió estipulada al contracte de Xavi. Hem acordat la cooperació amb el Barcelona en el futur. Xavi és una part important de la història de Al-Sadd i li desitgem èxit. Ens va informar fa uns dies del seu desig d'anar a Barcelona en aquest moment en particular, i ho entenem i vam decidir no interposar-nos en el seu camí. Xavi i la seva família continuaran sent benvinguts a Doha, i la nostra relació continuarà", han detallat.