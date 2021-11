Podria Abba aconseguir que el Regne Unit torni a guanyar Eurovisió? Els suecs volen a Dua Lipa per al 2022

Dua Lipa @ep





Abba pot ser l'eina secreta que el Regne Unit necessita per assolir la glòria d'Eurovisió. El popular grup musical ha revelat que no descartarien escriure una cançó per al Regne Unit per al Festival de la Cançó d'Eurovisió de Torí el 2022. Tot i això, Bjorn Ulvaeus, de 76 anys, i Benny Andersson, de 74, tenen un requisit: volen que la cantés Dua Lipa .





Les icones del pop suec van saltar a la fama després de guanyar el concurs el 1974 amb el mega èxit Waterloo , que va ser triada com la millor cançó en la història d'Eurovisió a la celebració del 50è aniversari del concurs el 2005.





Bjorn i Benny han assenyalat que seria "prometedor" que el Regne Unit busqui una estrella del pop per competir a l'espectacle del proper any, que es durà a terme al PalaOlimpico de Torí , Itàlia, després que Maneskin de Roma guanyés el premi. En aquest sentit, han assenyalat la cantant Dua Lipa i s'han ofert per escriure-li la cançó.







Torí serà la ciutat amfitriona de la 66a edició del Festival d'Eurovisió, que tindrà lloc el maig del 2022.





La final se celebrarà el 14 i les semifinals el 10 i el 12.





L'escenari estarà ubicat al Pala Alpitour, un recinte amb capacitat màxima per a 18.000 persones que es fa servir principalment per a competicions esportives, concerts i exposicions.