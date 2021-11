L'Al-Sadd confirma la marxa de Xavi Hernández al Barcelona

Xavi durant el seu fitxatge al club qatarià/ @EP





L'equip qatarià ha confirmat la sortida de l'exfutbolista del Barça i de la Selecció espanyola Xavi Hernández després d'acordar amb el Barcelona “ el pagament de la seva clàusula de penalització estipulada al contracte”.





Un dels primers a pronunciar-se sobre el fitxatge ha estat Luis Enrique, que ha afirmat: "Era una cosa que ja es rumorejava, m'alegro per ell, torna a casa i li desitjo la millor de les sorts"





El FC Barcelona ha tancat aquest divendres 5 de novembre el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador del primer equip pel que queda de temporada i les dues properes campanyes fins al 2024. S'espera que Xavi arribi durant el cap de setmana a Barcelona i que la presentació del nou entrenador blaugrana tingui lloc a principis de la setmana que ve al Camp Nou.





Des del seu actual club qatarià a les xarxes socials afirmaven en un comunicat oficial: "Els administradors de l'Al-Sadd han arribat a un acord amb el FC Barcelona després del pagament de la clàusula de rescissió estipulada al contracte de Xavi . Hem acordat la cooperació amb Barcelona al futur. Xavi és una part important de la història d'al-Sadd i li desitgem èxit. Ens va informar fa uns dies del seu desig d'anar a Barcelona en aquest moment en particular a causa de l'etapa crítica per la qual travessa el club de la seva ciutat natal . Ho entenem i decidim no interposar-nos en el seu camí. Xavi i la seva família seguiran sent benvinguts a Doha, i la nostra relació continuarà ”.





Xavi rebrà un salari sensiblement inferior al que percebia a l'Al-Sadd i, finalment, el FC Barcelona sí que abonarà la clàusula de penalització de cinc milions d'euros per rescindir el seu contracte amb el club qatarià.