La policia abat un home que amenaçava amb un ganivet a vianants a la porta d'un CAP

Aquest divendres, agents de la Policia Nacional han abatut un home a la porta d'un centre d'atenció primària després que amenacés amb un ganivet a vianants i conductors en un carrer del districte de Villaverde i ferís un agent, ha informat Europa Press un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.





Els fets han passat cap a les 10 hores d'aquest divendres al carrer Benimamet número 24, davant del centre de salut del barri de Sant Cristòfol dels Àngels. La sala del 091 va rebre diverses trucades de persones manifestant que un home estava amenaçant tothom que passés per aquest punt amb un ganivet de cuina de grans dimensions.





Fins al lloc va acudir un indicatiu policial i el subjecte es va abalançar contra un dels agents, acorralant-lo i causant-li lesions a la mà a l'arma blanca. Per això, va disparar contra ell. Com que l'home no regia en el seu inici i seguia amenaçant amb el ganivet, altres agents van disparar contra ell.





Fins al lloc van acudir minuts després sanitaris del Samur-Protecció Civil, que van atendre l'agressor, que va quedar molt malferit i va entrar en parada cardiorespiratòria. Tot i els esforços dels sanitaris, només van confirmar la seva mort.





Es tracta d'un subsaharià indigent d'entre 30 i 40 anys amb antecedents per atemptat a l'autoritat, tres aquest any i un el 2020. La Policia Científica es troba al lloc demanant proves i comprovant si va arribar a entrar a l'ambulatori, que va tenir de tancar els ports per evitar mals majors.