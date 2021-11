Aquesta és la síndrome que afecta dos de cada tres usuaris de xarxes socials

@EP





El 2020, arran del confinament per l'arribada de la pandèmia del coronavirus, va augmentar un 13% el nombre de persones que usen les xarxes socials a nivell mundial. En total, uns 500 milions nous usuaris, cosa que incrementa fins al voltant de 4.200 milions les persones consumidores d'aquestes aplicacions. A Espanya, al voltant del 80% de la població és usuària de xarxes socials. I dades recents afirmen que dues de cada tres persones pateixen la síndrome FOMO.





Aquesta síndrome, el nom de la qual ve de les sigles angleses de Fear of Missing Out, consisteix a tenir por de perdre's alguna cosa. I està afectant tantes persones que és força reconegut a les consultes dels psicòlegs.





LA FALSA VIDA QUE ES COMPARTEIX EN XARXES SOCIALS





Segons les dades publicades a l'últim informe anual sobre xarxes socials i tendències digitals de DataReportal, els éssers humans passem uns 6h i 54 minuts diaris a Internet. D'aquestes gairebé set hores de mitjana, fem servir aproximadament 2h i 25 minuts a les xarxes socials. I en aquest temps veiem molt sobre la vida dels altres: fotografies i vídeos de viatges, concerts, festes, dies en família o amics, menjars en bons restaurants.





En definitiva, veiem moments divertits i bons de la resta de persones, conegudes o no, sense tenir en compte que a les xarxes socials es comparteix precisament això, les coses positives, però no la realitat. Tothom té problemes i dies dolents, encara que només comparteix els bons. Però en veure aquestes imatges, les persones tendim a pensar que la vida dels altres és meravellosa i la nostra és avorrida i rutinària. I és així com apareix la síndrome FOMO, una patologia que es pot descriure com una por irracional a estar perdent-se experiències gratificants que altres estan gaudint i una necessitat constant de saber què fan els altres. Actualment, la pateixen dos de cada tres usuaris de xarxes socials.





Això impacta negativament en la salut mental de les persones, generant ansietat, i curiosament es calma connectant-se novament a xarxes socials per continuar veient què fan els altres.





La síndrome pot afectar qualsevol persona, però són sobretot els joves els que es deixen influenciar pel que comparteixen els altres i els que veuen més ressentida la seva autoestima. Així ho diuen diferents estudis, que assenyalen a més que són els nois els qui més ho pateixen.





COM PREVENIR AQUESTA SÍNDROME?





Per prevenir aquesta síndrome, són diverses les coses que es poden fer. Per exemple, deixar de banda les xarxes socials i dedicar-se a viure els moments en lloc de compartir-los. D'altra banda, cal donar prioritat a les persones properes, a familiars i amics, i mirar d'oblidar-se dels desconeguts de les xarxes socials.





Per descomptat, cal disminuir el temps d'ús de telèfons mòbils, ordinadors o dispositius amb connexió a Internet. I conscienciar-se que les imatges i els vídeos que circulen per xarxes socials són moments puntuals de persones normals que també tenen problemes.