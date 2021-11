Els gossos i els gats es poden infectar amb la variant alfa del Covid-19 i patir problemes de cor

Gos i Gat, unsplash





Un nou estudi publicat a la revista ' Veterinary Record ' ha revelat els gossos i els gats poden infectar-se amb la variant Alfa del SARS-CoV-2 , que es va detectar per primera vegada al sud-est d'Anglaterra i que es coneix comunament com la variant de Regne Unit o B.1.1.7.





L'estudi descriu la primera identificació de la variant Alfa del SARS-CoV-2 en animals domèstics: dos gats i un gos van donar positiu a la PCR, mentre que dos gats més i un gos van mostrar anticossos entre dues i sis setmanes després d'haver desenvolupat signes de malaltia cardíaca.





Molts dels propietaris d'aquestes mascotes havien desenvolupat símptomes respiratoris diverses setmanes abans que les seves mascotes es posessin malaltes i també havien donat positiu a COVID-19. Totes aquestes mascotes van presentar un inici agut de la malaltia cardíaca, inclosa una miocarditis greu (inflamació del múscul cardíac).





" El nostre estudi informa dels primers casos de gats i gossos afectats per la variant Alfa de la COVID-19 i posa en relleu, més que mai, el risc que els animals de companyia puguin infectar-se amb el SARS-CoV-2 ", explica l'autor principal Luca Ferasin, del Centre de Referència Veterinària Ralph al Regne Unit.





"També informem de les manifestacions clíniques atípiques caracteritzades per greus anomalies cardíaques, que és una complicació ben coneguda en les persones afectades pel COVID-19 però que mai no s'havia descrit en els animals de companyia. No obstant, la infecció per COVID-19 en els animals de companyia continua sent una afecció relativament rara i, segons les nostres observacions, sembla que la transmissió es produeix dels éssers humans als animals de companyia, i no a la inversa.”.