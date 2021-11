Aquests són els 10 millors llocs per a viatjar el 2022

La guia “ Best in Travel 2022” de Lonely Planet ja s'ha publicat i, en un any on sembla que deixarem la pandèmia enrere, molts volen saber quines són les millors destinacions del món per visitar. L'any 2022 serà el moment de tornar a fer les maletes, agafar un vol i visitar aquells destins del món que sempre has somiat. Per si no ho teniu clar, aquí us mostrem els deu millors llocs per visitar, classificats en categories.





Les deu regions principals





1. Westfjords, Islàndia





Westfjords @unsplash





2. Virginia Occidental, Estats Units





Virginia Occidental @unsplash





3. Xishuangbanna, Xina





Xishuangbanna @unsplash





4. Kent's Heritage Coast, Regne Unit





5. Puerto Rico, Estats Units





6. Shikoku, Japó





7. Desert d'Atacama, Xile





8. The Scenic Rim, Austràlia





9. Illa de Vancouver, Canadà





10. Borgonya, França









10 ciutats principals





1. Auckland, Nova Zelanda





Auckland @unsplash





2. Taipei, Taiwan





Taipei @unsplash









3. Friburg, Alemanya





Freiburg @unsplash









4. Atlanta, Estats Units





5. Llacs, Nigèria





6. Nicòsia / Lefkosia, Xipre





7. Dublín, Irlanda





8. Mèrida, Mèxic





9. Florència, Itàlia





10. Gyeongju, Corea del Sud













10 països principals





1. Illes Cook













2. Noruega





Illes Lofoten, a Noruega @unsplash





3. Maurici





Maurici @unsplash





4. Belize





5. Eslovènia





6. Anguilla





7. Oman





8. Nepal





9. Malawi





10. Egipte





"Després d'una pausa forçada, és hora de treure del prestatge aquests plans de viatge posposats durant molt de temps i fer-los realitat", va dir Tom Hall, vicepresident d'experiència de Lonely Planet, segons CNN. "Les llistes celebren el món en tota la seva meravellosa i atractiva varietat".