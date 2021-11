L'antiviral de Pfizer redueix el risc d'hospitalització o mort per Covid-19 un 89%

Pfizer ha anunciat aquest divendres que el seu nou candidat a antiviral oral en fase de recerca, ' PAXLOVID ', redueix significativament l'hospitalització i la mort per COVID-19.









Segons una anàlisi provisional de l'estudi de fase 2/3 'EPIC-HR' aleatoritzat i doble cec, el fàrmac va mostrar una reducció del 89% del risc d'hospitalització o mort per qualsevol causa relacionada amb la COVID-19 en comparació del placebo als pacients tractats dins dels tres dies següents a l'inici dels símptomes.









El 0,8% dels pacients que van rebre 'PAXLOVID' van ser hospitalitzats fins al dia 28 següent a l'aleatorització (3/389 hospitalitzats sense morts), en comparació del 7,0% dels pacients que van rebre placebo i van ser hospitalitzats o van morir (27/385 hospitalitzats amb 7 morts posteriors).







Per recomanació d'un Comitè de Supervisió de Dades independent i en consulta amb l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès), Pfizer deixarà d'inscriure més pacients a l'estudi a causa de l'"aclaparadora eficàcia" demostrada en aquests resultats . Per això, planeja presentar les dades per a la seva autorització als EUA "tan aviat com sigui possible".





"Les notícies d'avui suposen un veritable canvi de joc en els esforços mundials per aturar la devastació d'aquesta pandèmia. Aquestes dades suggereixen que el nostre candidat a antiviral oral, si és aprovat o autoritzat per les autoritats reguladores, té el potencial de salvar la vida dels pacients, reduir la gravetat de les infeccions per COVID-19 i eliminar fins a nou de cada deu hospitalitzacions. Degut a la contínua repercussió mundial de COVID-19, ens hem mantingut centrats en la ciència i en el compliment de la nostra responsabilitat d'ajudar a els sistemes i institucions sanitàries de tot el món, garantint alhora un accés equitatiu i ampli a les persones de tot el món”, ha comentat el president i director general de Pfizer, Albert Bourla.





Si s'aprova o autoritza, 'PAXLOVID' seria el primer antiviral oral de la classe, un inhibidor de la proteasa del SARS-CoV-2-3CL específicament dissenyat. Un cop completat amb èxit la resta del programa de desenvolupament clínic i subjecte a l'aprovació o autorització, es podria prescriure de forma més àmplia com a tractament a domicili per ajudar a reduir la gravetat de la malaltia, les hospitalitzacions i les morts, així com per reduir la probabilitat d'infecció després de l'exposició entre els adults.





A més, el fàrmac ha demostrat una potent activitat antiviral 'in vitro' contra les variants circulants d'interès, així com contra altres coronavirus coneguts, cosa que suggereix el seu potencial com a teràpia per a múltiples tipus d'infeccions per coronavirus.