CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Focs artificials a Doha, Qatar /@Qatarism.com









Bona tarda, estimades lectores i lectors!





Ja ha arribat divendres, i amb ell la gran notícia esportiva del dia: Xavi abandona Qatar i torna a la seva terra promesa per entrenar el club que el va veure créixer. És per aquest motiu que avui ens hem permès el luxe d'adjuntar-vos -juntament amb aquest butlletí- una bonica imatge de Doha, la capital de Qatar, que celebra amb focs artificials -i 5 milions extres per la clàusula de contracte- l'arribada de Xavi al Barça.





Amb vistes a l'skyline qatarià, us deixem amb el més important de l'actualitat...













