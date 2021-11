Una nau de la NASA s'estavellarà contra un asteroide per desviar la seva trajectòria

Asteroide @recursoEP





La NASA ha llançat innombrables naus espacials al sistema solar, però una missió que es llançarà a finals de novembre intentarà una gesta única: estavellar-se contra un petit asteroide i alterar-ne lleugerament la trajectòria.





La missió, coneguda com a Prova de redireccionament de doble asteroide (DART, per les sigles en anglès), és la primera incursió de la NASA a la defensa planetària activa. La defensa planetària busca detectar grans asteroides que potencialment podrien col·lisionar amb la Terra, avaluar el risc que representen aquestes roques i, si cal, intentar evitar una calamitat. DART provarà una tècnica per a aquest darrer pas en estavellar-se contra la lluna més petita d'un asteroide.





" Si hi hagués un asteroide que fos una amenaça per a la Terra, voldria fer aquesta tècnica amb molts anys d'anticipació ", diu Nancy Chabot, científica planetària i líder de coordinació de DART al Laboratori de Física Aplicada Johns Hopkins a Maryland, va dir durant una conferència de premsa prèvia al llançament celebrada dijous (4 de novembre). "Simplement li donaria una petita empenta a aquest asteroide, cosa que se sumaria a un gran canvi en la seva posició futura, i llavors l'asteroide i la Terra no estarien en curs de col·lisió".





Per comprendre per què els científics estan preocupats pels asteroides, recordeu-vos del destí dels dinosaures . Aquest és el tipus d'impacte que va acabar amb la majoria d'aquestes criatures fa uns 66 milions danys i que els especialistes en defensa planetària estan intentant evitar.





La defensa planetària es divideix en dues fases. El primer requereix buscar al cel tantes roques espacials com sigui possible, i després rastrejar asteroides prou a prop perquè els científics puguin modelar trajectòries i comparar-les amb l'òrbita de la Terra en el futur. Fins ara, els recomptes de la NASA mostren que els científics han identificat més de 27.000 asteroides propers a la Terra.





En aquest moment, els experts en defensa planetària no coneixen cap asteroide de mida considerable en camí de copejar la Terra. Però si n'identifiquen un, la segona fase de la defensa planetària entra en acció: intentar fer una cosa que eviti que els humans segueixin el camí dels dinosaures.





Els aspirants a defensors planetaris han avaluat algunes tècniques diferents per moure un asteroide d'un curs de col·lisió amb la Terra, i DART està dissenyat per provar la que es coneix com a impactador cinètic. (Aquest és només un nom elegant per colpejar una massa prou gran a una velocitat prou alta per empènyer un asteroide fora d'una trajectòria).





DART, una missió de 330 milions de dòlars, es llançarà a bord d'un coet SpaceX Falcon 9 des de la Base de la Força Espacial Vandenberg a Califòrnia.