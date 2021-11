Experts internacionals demanen un "examen minuciós" abans de vacunar els menors de 12 anys

Qualsevol decisió de vacunar tots els nens menors de 12 anys contra la COVID-19 s'ha de fer "amb la deguda precaució", considerant detalladament els riscos i beneficis, segons una nova revisió realitzada per experts internacionals en vacunes pediàtriques.





Dosi de la vacuna del Covid-19 @ep





La revisió, dirigida per l'Institut de Recerca Infantil Murdoch (Austràlia) i la Universitat de Friburg (Alemanya), no argumenta a favor o en contra de la vacunació dels nens contra la COVID-19, sinó que en destaca els punts a considerar i la complexitat de les decisions polítiques al voltant de la vacunació daquest grup dedat.





En concret, l'article, publicat a la revista Archives of Disease in Childhood , afirma que, encara que la vacunació massiva contra la COVID-19 en totes les edats podria convertir-se en l'enfocament estàndard a nivell mundial, era important analitzar tots els arguments entorn de la vacunació dels nens petits.





"Si tots els nens menors de 12 anys han de ser vacunats contra la COVID-19, continua sent una qüestió científica oberta. L'equilibri entre els riscos i els beneficis de la vacunació contra la COVID-19 en els nens és més complex que en els adults , ja que els danys relatius de la vacunació i la malaltia estan menys establerts en aquesta franja d'edat", explica un dels autors de la revisió, Nigel Curtis.





A banda de prevenir la petita minoria de nens que es posen malalts greument amb la COVID-19, els arguments clau per vacunar els nens sans eren protegir-los de les conseqüències a llarg termini, com la COVID-19 persistent i els rars casos de síndrome inflamatòria multisistèmica , així com reduir la transmissió a la comunitat i ajudar a prevenir el tancament d'escoles i els danys indirectes dels tancaments.





"La vacunació d'adults i adolescents ja està disminuint la transmissió a la comunitat i, en conseqüència, reduint els casos greus i el risc que sorgeixin noves variants del virus. Vacunar els nens petits també podria ajudar a reduir encara més els danys indirectes causats per la quarantena, els confinaments, la repetició de les proves i el tancament de les escoles”, ha assenyalat una altra de les responsables de l'article, Petra Zimmermann.





La revisió també assenyala que si COVID-19 seguia sent una malaltia generalment lleu en els nens podria no ser necessari vacunar tots els menors de 12 anys, cosa que reduiria l'exposició als rars efectes secundaris de la vacuna, ajudaria a millorar el subministrament vacunes i evitaria qualsevol impacte en els programes d'immunització rutinaris.





Així, afirmen que és important considerar les decisions sobre les vacunes per als lactants, els nens petits i els adolescents per separat i que les dades sobre l'eficàcia i els efectes adversos es revisin contínuament.





"Es necessiten més dades per confirmar que els beneficis de la vacuna en la prevenció de la malaltia per COVID-19 en nens menors de 12 anys superen qualsevol risc potencial. És crucial un seguiment constant de la gravetat de la malaltia per COVID-19 a tots els grups d'edat. Si sorgeix una variant preocupant amb més gravetat en els nens, això alteraria l'equació risc-benefici", apunten.