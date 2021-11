Ens quedarem sense capó per Nadal? El sector carni anuncia una vaga justament abans de festes

Empresa càrnia /@EP





En un món cada vegada més verd, sostenible, i 'ecològicament' conscienciat, la carn és un aliment que està quedant arraconat. Factors com els nous hàbits de consum o els canvis en les dietes dels consumidors estan provocant que les opcions plant-based proliferin en el mercat, i que les empreses que opten per fabricar menjar amb bases de proteïna vegetal augmentin exponencialment.





Així, les companyies de la indústria càrnia cada vegada veuen més amenaçat el seu futur. És per aquest motiu, però sobretot per defensar el sector i les seves condicions laborals, que més de 100.000 treballadors de tot l'Estat que es dediquen al ram estan cridats a una vaga general els propers 25 i 26 de novembre i els dies feiners del pont de la Puríssima (entre el 3 i el 8 de desembre).





La protesta, que està convocada per CCOO i UGT, vol ser la clau de volta per intentar reconduir la situació i evitar un conflicte "dur i històric". Des de CCOO ja han alertat que si la convocatòria es duu a terme, suposarà l'aturada del quart sector industrial més important d'Espanya i, per això, pot hi pot haver problemes d'abastiment. "I més a les portes d'un pont com el de desembre", ha remarcat el secretari general de CCOO d'Indústria a Catalunya, José Antonio Hernández.

UNA VAGA PER AVANÇAR EN EL CONVENI COL·LECTIU





Olot ha acollit aquest divendres l'assemblea de delegats i delegades de CCOO de totes les empreses catalanes que estan sota el paraigua del conveni estatal de les indústries càrnies. A l'acte s'ha explicat en quina situació estan les negociacions amb la patronal del sector i com s'està preparant la vaga general.





L'aturada té l'objectiu de defensar i millorar les condicions de feina i de sou de la indústria a través del conveni col·lectiu estatal, que fa mesos que es negocia sense "avenços". Els sindicats avisen que el marc laboral podria canviar d'aquí a un mes, quan expira el termini fixat per Brussel·les per millorar la regulació del món del treball, i que això pot tenir greus conseqüències per al sector.





"El sector carni no ha parat de créixer en l'última dècada, ara bé la patronal no vol traslladar aquests beneficis a la mesa de negociació del conveni", apunta el responsable estatal de negociació col·lectiva de CCOO d'Indústria, Vicente Canet.





Canet, a més, assegura que les càrnies han crescut en plena pandèmia del coronavirus i que han exportat un 15% més. "Tot i això, tenen els treballadors en una situació precària", insisteix. Però no només això. "El que planteja la patronal a la taula de negociació és més precarietat: més hores de flexibilitat, que els nous contractes incloguin l'obligatorietat de treballar en cap de setmana o jornades de 10 hores".

POSSIBLES PROBLEMES D'ABASTIMENT





Per la seva banda, el secretari general de CCOO d'Indústria a Catalunya, José Antonio Hernández, explica que el que busquen els sindicats és "treure els treballadors de la precarietat" d'una indústria que -a part de ser la quarta d'Espanya- és la primera del sector alimentari a Catalunya -representa un 21,6% del PIB industrial i ocupa 34.000 persones-. "És un negoci fonamental per l'economia del nostre país, que no han parat de guanyar diners, i això no es correspon amb la situació dels treballadors", insisteix Hernández.





En aquest sentit, Canet afirma que el sector carni factura a tot l'Estat més de 28.000 milions d'euros i que la convocatòria afecta més de 100.000 persones de 3.000 empreses. "Si el conflicte va "fins al final", hi haurà problemes d'abastiment. Esperem que rectifiquin el més aviat possible", sentencia.