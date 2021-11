Abans del 2022 se sabrà el relleu de les plantes de Nissan, segons la taula de reindustrialització

Planta de Nissan de la Zona Franca /@EP





La taula de reindustrialització de Nissan continua treballant per tancar un acord de reindustrialització abans d'arribar a finals d'any, segons comunicats dels comitès d'empresa i conjunt de Nissan, el Govern i el Govern aquest divendres.





Els treballadors han defensat que l'acord ha de ser conjunt de les tres taules de negociació obertes i que s'ha acordat no tancar cap projecte per separat si no es té la reindustrialització total de les tres plantes afectades, fer noves reunions i no descartar de manera definitiva cap dels projectes presentats fins ara.





Tal com es va anunciar, les converses amb Great Wall Motors (GWM) se centren a la planta de la Zona Franca, mentre que Silence s'enfoca a la de Montcada i Reixac (Barcelona) i el del hub liderat per QEV Technologies, a la de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).





L'empresa i les administracions han assegurat que "el diàleg avança en la direcció correcta per establir les bases generals de futur acord amb els inversors" i han anunciat una nova reunió a finals de novembre per conèixer l'avenç de les negociacions.





El secretari general d'Indústria i Pime del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Raül Blanco, ha explicat que es pot “començar a entreveure un horitzó industrial per a les tres plantes de Nissan ”, encara que ha demanat prudència.





La directora general d'Indústria de la Generalitat, Natàlia Mas, ha valorat positivament la reunió i ha destacat que estan “avançant correctament en els diferents projectes”.

El responsable de les Operacions Industrials de Nissan a Espanya, Frank Torres, ha anunciat per la seva banda que aquest divendres ha presentat a la taula de reindustrialització el pla de negoci futur per al Centre Tècnic Europeu de Nissan a Espanya i que la taula ha autoritzat l'inici de negociacions amb el futur inversor.





VISITA DE GREAT WALL MOTORS



Responsables de l'empresa xinesa Great Wall Motors (GWM) visitaran aquesta setmana les instal·lacions de Nissan a la Zona Franca de Barcelona i de Montcada i Reixac (Barcelona) per fer una auditoria de les instal·lacions amb els responsables tècnics de Nissan.

Segons han explicat els comitès d'empresa de Nissan, aquesta visita es deu als avenços de la negociació a la taula d'actius.





Per la seva banda, les negociacions amb Silence progressen pel que fa als terrenys i naus de Montcada i Reixac i els temps necessaris per començar la nova activitat; mentres que el projecte del hub ja ha traslladat el pla industrial per a la planta de Sant Andreu de la Barca.

A la taula social, els treballadors apunten avenços amb Silence i el hub, encara que alerten que "encara hi ha molts temes oberts pendents de concreció ", i aprofitaran la visita de GWM per tenir una reunió presencial.





Han assegurat que són conscients que les negociacions van amb retard, encara que han posat èmfasi en la "magnitud de la negociació" i han subratllat la importància de no tancar la reindustrialització en fals, en les seves paraules.





D'altra banda, Nissan ha presentat el projecte per a les àrees de continuïtat de Nissan Technical Centre Europe i Compres i han emplaçat una nova reunió la setmana que ve per a Nissan Distribution Service.





PROJECTES



A principis d'octubre, la taula de reindustrialització va acordar negociar de forma preferent amb el fabricant de cotxes xinès GWM i el fabricant català de motocicletes elèctriques Silence, mentre que es va apostar per explorar la possibilitat del hub d'electromobilitat liderat per la catalana QEV Technologies.





La proposta del hub planeja una inversió de 1.000 milions d'euros, una producció anual de 100.000 vehicles i la creació de més de 4.000 llocs de treball directes abans del 2025.