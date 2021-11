La Colau del "no" se suma ara als projectes publicoprivats i anuncia l'Habitatge Metròpolis Barcelona

Presentació de l'Habitatge Metròpolis Barcelona /@EP





Contra tot pronòstic -si ens guiem pel discurs públic de l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau- l'Ajuntament de Barcelona s'ha aliat amb Cevasa-Neinor per tirar endavant un projecte de pisos de lloguer social. L'operador publicoprivat metropolità d'habitatge aixecarà, si tot va bé, 4.500 habitatges en 8 anys.





Així ho ha estimat el mateix l'operador, batejat com Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). La societat, la primera mixta d'habitatge de lloguer assequible de l'Estat, està participada per l'AMB (25%), l'Ajuntament de Barcelona (25%) i la unió de les empreses Cevasa-Neinor (50%), i tot i que es va idear fa anys no s'ha formalitzat fins aquest divendres.





Colau ha detallat que la inversió prevista per als 4.500 pisos és de 600 milions d'euros. La meitat dels pisos es construiran a la ciutat de Barcelona i l'altra meitat en municipis de l'àrea metropolitana. El lloguer de cada habitatge oscil·larà entre els 400 i els 750 euros.







58 MILIONS DE CAPITAL PRIVAT i 58 MILIONS DE PÚBLIC





Per engegar el projecte de construcció dels 4.500 habitatges era necessària una ampliació de capital, que ara s'ha formalitzat. Aquesta ampliació de capital ha consistit en l'aportació de 6 milions d'euros en forma de sòl i efectiu per part de l'AMB, 6 milions més en efectiu per part de l'Ajuntament de Barcelona i 12 milions en efectiu per part de NICRent Residencial, societat creada per les companyies privades Cevasa i Neinor.





La consecució del projecte es farà en quatre fases, que es materialitzaran en diferents augments de capital social fins a arribar als 58 milions d'euros el soci privat i 58 milions els socis públics. En una primera fase, es construiran 640 pisos a Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Montgat i Sant Adrià de Besòs.





L'AMB aporta els sòls en l'ampliació de capital, i l'Ajuntament en formalitzarà la cessió sota la fórmula de dret de superfície. Tots aquests habitatges, així com els posteriors promoguts per Habitatge Metròpolis Barcelona, es destinaran al lloguer protegit, per sota del preu de mercat.





En la construcció d'aquests habitatges, l'operador haurà de garantir la qualitat ambiental i la sostenibilitat dels projectes, amb criteris d'estalvi energètic, i els projectes hauran de fomentar la qualitat arquitectònica, l'accessibilitat universal i garantir "bons" espais comunitaris i exteriors.





COLAU ARA APOSTA PER LA "COL·LABORACIÓ"





Amb tot, l'alcaldessa es posiciona ara a favor de les iniciatives publicoprivades i es refereix a aquestes com una "nova forma de col·laboració" que espera que sigui "un èxit per Barcelona i l'àrea metropolitana". Les paraules de Colau sorprenen quan la mateixa batllessa ha estat l'encarregada de defensar a capa i espasa la municipalització de serveis com l'aigua, a través de litigis i batalles judicials contra Agbar. El mateix ha passat amb l'electricitat i l'empresa pública Barcelona Energia.





Així, Colau ara aposta -en paraules seves- per "associar-se amb empreses privades que tenen una llarga experiència i professionalitat acreditada". I això no és tot. La titular de l'Ajuntament també ha dit que espera que projectes com aquest "es converteixin en un referent que es repliqui a totes les administracions públiques".





BALMÓN SEMPRE HA DEFENSAT ELS PROJECTES PUBLICOPRIVATS





Per la seva part, el vicepresident executiu de l'AMB, Antonio Balmón, també s'ha mostrat satisfet amb la nova col·laboració encara que ha recordat que "això ve de lluny". Va ser el 2008 quan va néixer la idea per tal d'intentar frenar o posar remei a la xacra dels desnonaments, però el 2015 -justament quan Barcelona en Comú va entrar a l'Ajuntament- "es va aparcar fins el dia d'avui". "Al final el temps ens ha donat la raó", ha sentenciat Balmón.





El vicepresident ha afegit que "tenim pressa, ganes i ambició", i ha reconegut estar complagut pel fet d'haver aconseguit sumar esforços privats i públics per "millorar les ciutats".





LES EMPRESES PRIVADES, LES MÉS SATISFETES





Des de Cevasa, Donato Muñoz, ha apuntat que l'oferta d'habitatge assequible és una tradició per a aquesta empresa, que ho fa des de fa més de 50 anys. "Estem aquí després d'un llarg procés de licitació", ha admès reiterant tot el compromís amb el projecte.





Per la seva banda, Jordi Argemí, representant de Neinor, ha assegurat que l'objectiu d'un operador mixt per fer 4.500 pisos de lloguer assequible és motiu d'orgull. El projecte d'HMB, ha dit, és pioner i espera que doni resposta, encara que parcialment, als problemes d'accés a l'habitatge.





A LA RECERCA DEL SOCI PRIVAT



En el mandat passat, el concurs per trobar un soci privat per construir 4.500 pisos de lloguer assequible va quedar desert. El juny del 2020 l'Ajuntament de Barcelona va reactivar la recerca i la va fer més atractiva modificant el plec de condicions.



Tot just fa un any quatre empreses van passar a la segona fase del procés per formar part de la societat mixta i Cevasa-Neinor, i el maig del 2021, el Consell d'Administració de l'operador d'HMB va anunciar que l'empresa Cevasa-Neinor era "la millor classificada" en el procés per seleccionar el soci privat.