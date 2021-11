Fecasarm demanarà fins a 20 anys de presó als autors de la violació d'una menor a Igualada

Discoteca Epic, on va acudir la víctima de l'agressió i la violació d'Igualada abans dels fets /@ACN





La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) s'ha personat aquest divendres com a acusació popular en el cas de la presumpta violació a una menor diumenge a la nit al sortir d'una discoteca d'Igualada.







Ho ha anunciat en un comunicat, en què ha detallat que la discoteca on va acudir la víctima abans dels fets -que està adherida a Fecasarm- s'ha personat com a acusació particular.





Fecasarm ha avançat que preveu demanar per als autors entre 15 i 20 anys de presó -ara com ara no hi ha detinguts-, perquè "aquests fets serveixin d'element dissuasori de cara a persones que puguin pensar que aquestes salvatges i repugnants accions surten gratis".





La patronal de l'oci nocturn ha fet una crida a les administracions -especialment als ajuntaments catalans i als departaments d'Interior i de Justícia de la Generalitat- perquè ampliïn inversions per a campanyes de prevenció i conscienciació en matèria d'agressions sexuals.





Demana també més presència policial als voltants dels locals d'oci nocturn, i crear una "llista negra" de reincidents en delictes contra les persones i la llibertat sexual comesos en aquests entorns perquè no puguin accedir als locals, com va proposar la patronal estatal Spain Nightlife.





Fecasarm ha ressaltat que ha decidit personar-se com a acusació popular com ha fet en altres casos en què s'ha "danyat greument la imatge" del sector i dels seus usuaris, cosa que ha assegurat que ha fet en 22 ocasions.