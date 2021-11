Es pot produir una gran apagada a Espanya?

@ep





Les notícies dels últims dies sobre una possible gran apagada estan generant una certa por entre la població. De fet, a molts establiments ja s'han esgotat els càmping gas i els fogonets elèctrics. "És gairebé sempre gent gran que t'arriba espantada per això de l'apagada. Jo els dic que no crec que passi res, però tot i així compren", assegura José María, un ferreter de Madrid, a El Periódico.





Les alarmes van saltar fa setmanes per un comunicat de l'Exèrcit d'Àustria, on alertaven per una possible apagada a gran escala a tot el continent europeu. Recentment, la Ministra de Defensa d'Àustria, Klaudia Tanner, va posar data recentment a aquesta possible apagada: "La qüestió no és si hi haurà una gran apagada, sinó quan", va alertar Tanner. Concretament, el Govern austríac calcula que arribarà a partir del 2025, segons recull el diari nacional Die Presse: "En el pronòstic de la política de seguretat anual del 2020, la probabilitat que passi una apagada en els propers cinc anys és del 100%".





Tot i això, sembla que aquesta alerta té poca relació amb el que pugui passar a Espanya, ja que les interconnexions elèctriques que té el país amb el continent europeu són mínimes. A més, la xarxa elèctrica espanyola és de les més segures del món en estar molt mallada, una tècnica que permet aïllar els problemes elèctrics i reduir els danys.





A més, Red Eléctrica de España ha emès un comunicat assegurant que "no hi ha cap indici objectiu" que es produeixi una apagada d'aquestes característiques a Espanya. I a més, confirma l'“elevat nivell de cobertura” que hi ha al territori, capaç de generar fins a 107 GW (giga watts) de potència, una xifra duplica el pic més gran de demanda registrat: els gairebé 46 GW assolits el 17 de desembre de 2007.





Com a exemple, Red Eléctrica esmenta la tempesta Filomena de gener de 2021, que va ser una demostració de la “resiliència” del sistema elèctric espanyol, ja que “no es va veure compromès i va garantir el subministrament elèctric”.







I SI PASSÉS?





Però, què passaria si passés? Encara que Espanya estigui aïllada energèticament del continent, tots sabem que en una economia globalitzada, de vegades els esdeveniments tenen un efecte dòmino.





Segons fonts de Defensa, aquesta possibilitat, de moment, no està recollida als plans d'actuació. Tot i això, sí que hi ha plans genèrics de protecció d'infraestructures crítiques, informa El Mundo.





El Departament de Seguretat Nacional seria el que està al capdavant si la infraestructura energètica espanyola es veiés compromesa, amb el suport d'altres departaments com el de Defensa.