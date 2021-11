Feijóo lidera els barons en el motí a Casado perquè Ayuso pugui presidir el PP de Madrid

@EP





La guerra desencadenada entre Isabel Díaz Ayuso i Pablo Casado està afectant tot el PP. Els barons, amb Feijóo al capdavant, han decidit plantar-se davant Gènova per demanar que Ayuso presideixi el PP de Madrid. Consideren que és la presidenta de Madrid la que està impulsant el PP a guanyar terreny i que mereix aquest lloc.





Aquesta discussió arriba un moment complicat. Les previsions electorals donarien el PP com un dels grans favorits i podrien arribar a governar en una aliança amb Vox. En tot aquest clima de tensió, els barons s'han volgut mobilitzar per intentar evitar que aquest enfrontament vagi a més i acabi perjudicant la totalitat del partit.





Davant de tot això, Núñez Feijóo ha volgut trencar el silenci i s'ha posat del costat de Díaz Ayuso. De fet, aquesta associació ha sorprès dins del partit, ja que no hi ha una gran relació entre Díaz Ayuso i el president de la Xunta. El Confidencial Digital ha pogut accedir a diverses fonts del PP i han confirmat que Feijóo és el líder en tot aquest motí a Pablo Casado.





Els líders d'Andalusia, Castella i Lleó i Múrcia s'han posat del costat de Feijóo. Aquests són els que es coneixen, ja que hi ha altres barons que no s'han volgut manifestar, però que també estan d'acord amb el motí liderat pel president de la Xunta.





VOLEN QUE AJÚS PRESSIDA MADRID





El conflicte arriba perquè no estan d'acord com s'ha gestionat tota aquesta tensió des que es coneix que Ayuso vol presidir el PP de Madrid. Estan en desacord amb Pablo Casado, ja que no entenen que tingui un front obert intern en aquest moment quan el PP podria estar guanyant terreny davant dels socialistes.





“El poder territorial real en un partit t'ho donen els vots. Al PP sempre ha estat així, i no té sentit qüestionar el model i plantejar ara bicefàlies . Impedir que qui ha tret més d'un milió i mig de vots a Madrid presideixi el partit en aquesta comunitat, va contra la natura”, han volgut comentar els barons del PP.





Pablo Casado ha assumit que ha de controlar en partit a Madrid, ja que és un dels principals punts en la confecció de llistes electorals. Necessita algú que pugui manipular i donar instruccions i que no utilitzi aquest lloc per fer-lo enfront als líders del PP a nivell nacional. És per això que considera que Isabel Díaz Ayuso no ha de ser la presidenta del PP a Madrid.