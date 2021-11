Bill Gates assegura que cal invertir més diners per controlar noves possibles epidèmies

@EP





Bill Gates ha tornat a advertir els governs de tot el món dels problemes que està suposant la covid i avisa que les societats han d'estar preparades per afrontar aquest tipus de situacions que es produeixin en el futur. Per això mateix, el magnat creu que cal invertir fons públics i privats en R+D.





Gates va admetre a la seva última entrevista a Jeremy Hunt que aquest tipus d'esforços comporten un cost, però que són importants per poder tenir innovació que acabi amb algunes malalties menors com la grip o el refredat comú. El filantrop no va dubtar a assegurar que països com els Estats Units o el Regne Units haurien de gastar molts més diners per poder finançar aquestes investigacions.





"Probablement es necessitaran al voltant de mil milions l'any per a un Grup de Treball de l'OMS que estigui llest per fer vigilància i prevenir o assistir durant la propera pandèmia". Però no s'hi ha quedat i ha afegit que podrien "donar-se atacs terroristes de verola en espais com aeroports".







"El millor és que gran part de la R+D que necessitem fer per estar preparats per a la propera pandèmia són coses com aconseguir que les vacunes siguin barates, tenir grans fàbriques, radicar la grip, desfer-se del refredat comú, fer que les vacunes siguin només un petit pegat i coses que seran increïblement beneficioses fins i tot els anys en què no tinguem pandèmies", va afirmar durant l'entrevista.







Abans d'acabar, Bill Gates ha volgut assegurar que ell mateix continuarà enviant aquest tipus de missatges sobre la necessitat d'estar a punt per a futures pandèmies. Ha assegurat que tant el canvi climàtic com aquestes malalties s'han de preparar i que en continuarà parlant.