La família de Serrat donarà el seu ADN per trobar els avis afusellats a Belchite durant la guerra civil

@EP





La família de Joan Manuel Serrat es vol fer la prova de l'ADN per poder identificar les restes dels avis materns del cantautor. Van ser afusellats a Belchite durant l'inici de la guerra civil i es troben en una fossa comuna que estan excavant.





Tot i això, el mànager del cantant ja ha dit que Joan Manuel Serrat no serà la persona que es realitzi la prova, sinó que serà un membre de la família qui ho faci. Dilluns que ve es desplaçarà un laboratori per poder recollir l'ADN de les víctimes que es troben dins de la fossa de la guerra civil.





A la fossa hi ha unes 400 persones que van ser afusellades, la gran part a l'inici de la guerra civil. Ara, els interessats estan intentant posar tota mena de facilitats per poder identificar els cossos de les víctimes.





Per això, si els interessats no hi poden acudir per qualsevol motiu, els tècnics enviaran un equip perquè puguin donar una mostra de saliva i d'aquí recollir l'ADN d'aquestes persones per acarar-lo amb les víctimes de la fossa. L'excavació de la fossa porta en marxa des del dia 30 de setembre passat i estan augmentant el perímetre segons van trobant nous esquelets a la fossa.