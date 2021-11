Les persones grans de Castella i Lleó es veuen obligades a desplaçar-se desenes de quilòmetres per rebre la tercera dosi de la vacuna

@EP





Castella i Lleó ha posat en marxa durant aquesta setmana la vacunació de la tercera dosi de la vacuna contra la covid 19 persones més grans de 80 anys que no estan en residències. El problema és que només han habilitat dos punts de vacunació, cosa que obliga aquestes persones de 90 i 100 anys a desplaçar-se.





Però la mobilitat no és l'únic problema que hi ha en aquests llocs. L'arribada del fred fa que les temperatures hagin disminuït fins a tres i quatre graus i les persones grans s'estan veient obligades a desplaçar-se fins als únics punts de vacunació. A més, estan obligats a esperar al carrer el torn per poder rebre la tercera dosi.





Des del PSOE de Salamanca han volgut denunciar aquesta situació i s'han acostat fins als punts de vacunació per mostrar imatges del que passa. Per això, han demanat a Mañueco que obri els consultoris locals rurals perquè també puguin vacunar les persones grans. De moment, la queixa no ha tingut cap mena de reacció ni per sanitat ni per Mañueco.





A les cues del punt de vacunació es troben persones amb complicacions físiques. "Això és una vergonya indecent i intolerable", han publicat a les seves xarxes socials.