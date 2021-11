14 grups escolars estan confinats per covid a Catalunya

@EP





Catalunya ha comptabilitzat que 14 grups escolars estables han hagut de ser confinats per covid, és a dir, els mateixos que hi havia al recompte anterior. De moment, només un centre es va veure obligat a tancar, però ara com ara tots estan operatius.





Així ho ha informat la Conselleria d'Educació de la Generalitat en una actualització de dades a partir del buidatge que cada centre introdueix a l'aplicació 'Traçacovid'.





Hi ha 4.526 persones que pertanyen a la comunitat educativa en quarantena, 216 més que al recompte anterior: 4.385 alumnes, 139 docents i personal intern, i dos treballadors externs.

Es registren grups confinats en 11 dels 5.105 centres catalans --un 0,22% del total--, i hi ha hagut 827 positius els últims 10 dies: 692 d'alumnes, 133 de docents i personal intern, i dos entre el personal extern.





Des de l'inici del bolcat de dades a l'aplicació, el 23 d'agost passat, hi ha 7.989 positius acumulats: 7.133 d'alumnes, 849 de docents i personal intern, i set entre el personal extern.